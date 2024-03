Rally del Lazio Cassino è ancora di Testa- Abatecola. Trionfo su Skoda Fabia Rally2 Evo per il secondo anno consecutivo

Il Rally del Lazio Cassino è ancora di Giuseppe Testa. Il pilota molisano, navigato da Gino Abatecola su Skoda Fabia Rally2 Evo gestita da Delta Rally per i colori della RO Racing, ha messo la sua firma sulla gara organizzata da M33 e Max Rendina per il secondo anno consecutivo.

E’ stata una gara emozionante sul piano sportivo e molto intensa dal punto di vista organizzativo. Un grazie particolare va all’Assessore Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità della Regione Lazio Elena Palazzo, ai sindaci di tutti i comuni coinvolti in primis al Sindaco di Cassino Enzo Salera, ai nostri partners, compagni fondamentali di questo viaggio, alle Forze dell’Ordine, ai volontari e non da ultimo al tutto il mio staff. Abbiamo scritto un altro capitolo importante nella storia di questa competizione: l'obiettivo è portarla ancora più in alto”. Così può dire Max Rendina sul palco d’arrivo del Rally del Lazio Cassino . E ne ha ben donde. Sul pano organizzativo bisogna pensare allo sforzo straordinario compiuto, visto che la precedente edizione si è corsa a fine ottobre 2023. Ma c’era in ballo la validità per il nuovo Trofeo Italiano Rally, un’occasione per dimostrare la capacità organizzativa di M33 e giustificare le ulteriori ambizioni. Max non lo dice la speranza pienamente giustificata dai fatti è quella di avere un giorno il Rally del Lazio Cassino nel CIAR SPARCO e il Roma Capitale nel m-……le. L’appassionato sostegno dell’assessore Palazzo e la disponibilità del territorio e dei Comuni è un formidabile viatico.

Sul piano sportivo la gara è stata appassionante, sempre in bilico fino alla fine. Dopo un confronto emozionante con Corrado Pinzano e Mauro Turati, il molisano in equipaggio con Gino Abatecola firma nuovamente la gara laziale organizzata da M33 e Max Rendina. Sul podio anche Luca Pedersoli e Corrado Bonato..

Classifica Assoluta Rally del Lazio Cassino 2024: 1. Testa-Abatecola (Skoda Fabia Rally2 Evo) in 52'21.9; 2. Pinzano-Turati (Volkswagen Polo GTi Rally2) a 15.9; 3. Pedersoli-Bonato (Citroen DS3 WRC) a 1'02.5; 4. Miele-Mometti (Skoda Fabia RS Rally2) a 1'46.7; 5. Silva-Pina (Skoda Fabia Rally2 Evo) a 2'09.4; 6. Liburdi-Silvaggi (Hyundai i20 N Rally2) a 2'20.0; 7. Menegatti-Rutigliano (Skoda Fabia RS Rally2) a 2'31.9; 8. Bucciarelli-Roma (Skoda Fabia Rally2) a 2'35.3; 9. De Cecco-De Cecco (Skoda Fabia Rally2 Evo) a 3'00.5; 10. Nodari-Nodari (Skoda Fabia Rally2 Evo) a 3'56.1