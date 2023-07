Il Rally di Roma Capitale al via. Al Colosseo l'imperdibile cerimonia di partenza

Il Rally di Roma Capitale vive le sue ultime ore prima del via. Domani, venerdì 28 luglio, dopo le prove libere a Fumone in programma dalle 8:00 la corsa prenderà ufficialmente il via da Roma, davanti al Colosseo, con una cerimonia di partenza davvero imperdibile ed aperta a tutti. Saranno presenti il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato oltre ad una lunghissima lista di presenze istituzionali regionali, locali e internazionali. Ad aprire la cerimonia, dalle 19:30, anche la Banda Musicale della Polizia Locale Roma Capitale che suonerà l’Inno d’Italia. Le vetture, come da programma, scenderanno da Fiuggi a Roma fino alla Bocca della Verità. Dalle 18:00 il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale scorterà i concorrenti a gruppi di 15 dalla Bocca della Verità fino al Colosseo, Via degli Annibaldi, dove sarà allestita la pedana di partenza.

La cerimonia di partenza avrà inizio alle 19:25, mentre alle 20:00 salirà sul palco la prima vettura del Rally di Roma Capitale davanti alla quale si alzerà la bandiera tricolore per sancire il via di questa undicesima edizione, sesto round del FIA European Rally Championship e quinto del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Subito dopo la partenza, i piloti si prepareranno per lo start competitivo della gara con la SSS1 “Colosseo ACI Roma”, la spettacolare prova spettacolo a Colle Oppio che corre con il Colosseo sullo sfondo. Lungo il tracciato saranno inoltre ricavate tre aree lounge VIP ad accesso riservato, mentre tutte le altre aree della partenza e della speciale spettacolo saranno ad ingresso libero. La prova del Colosseo sarà seguita in diretta su WRC+ All Live.