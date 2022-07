Rally di Roma Capitale con l'Associazione Peter Pan ODV, quando il motorsport fa da traino all'impegno sociale

Tra le più belle connotazioni della decima edizione del Rally di Roma Capitale è la speciale collaborazione con l'Associazione Peter Pan ODV impegnata nell'assistenza, nell'accoglienza e nel supporto delle famiglie e dei bambini che lottano con patologie di oncologia pediatrica.

Una collaborazione che viene da lontano, dato che Peter Pan ODV è stata vicino a Max Rendina negli anni in cui l'ideatore del Rally di Roma Capitale corse e vinse i titoli nel Campionato del Mondo e nel Campionato Italiano. Il grande rapporto umano che ha unito lo sport con l'impegno sociale è tornato quest'anno a farsi stretto e forte, e Motorsport Italia ha voluto Peter Pan ODV al fianco del 10° Rally di Roma Capitale, devolvendo un'importante cifra in favore dell'associazione ed impegnandosi affinché la gara diventi un importante veicolo di promozione in grado di garantire a Peter Pan ODV donazioni e contributi spontanei.

L'associazione è impegnata in più modi, sia all'interno del reparto di Oncologia ed Ematologia dell'Ospedale Bambin Gesù, sia con la gestione di più case accoglienza per le famiglie e per i piccoli prima, durante e post ricovero.

Il Presidente dell'associazione, Roberto Mainiero, non ha nascosto la sua grande soddisfazione per questa vicinanza di Motorsport Italia, Max Rendina e del Rally di Roma Capitale. “Anche quest'anno è una gioia sapere che i bambini di Peter Pan sono sempre nel cuore del nostro caro amico Max Rendina e di tutta l'organizzazione del 10° Rally di Roma Capitale. Grazie alla visibilità che ci offrono vogliamo ringraziare sponsor e pubblico che decideranno di esserci accanto per sostenere i bambini malati di cancro che da ogni parte del mondo giungono a Roma".

"Il nostro abbraccio all'Associazione Peter Pan - ha aggiunto Max Rendina - parte da molto lontano e sono davvero felice di averli con noi in questa edizione del Rally di Roma Capitale. Noi abbiamo dato un contributo e spero che il mondo del motorsport e del rally percepisca con slancio questa necessità. Siamo un mondo, tante gocce possono fare molto".