Il Rally di Roma Capitale promuove la sicurezza. A Fiuggi conferenza “La strada non è un videogioco” organizzato da Motorsport Italia

La gara è certamente l’evento centrale, più atteso. Ma è anche l’elemento trainante di una serie di manifestazioni collaterali di approfondimento che rendono unica questa settimana.

Martedì 25 luglio nella stupenda cornice del Teatro Comunale di Fiuggi si è svolta la conferenza e dibattito “La strada non è un videogioco”, incontro aperto a tutti organizzato da Motorsport Italia, organizzatore del Rally di Roma Capitale, in collaborazione con il Comune di Fiuggi, l’Automobile Club di Frosinone, Safety Drive School, SS Lazio Basket in Carrozzina e la Fondazione Gaia von Freymann. Con l'occasione si sono toccati anche i temi legati all'ambiente, aspetto molto importante nell'edizione di quest'anno.

Erano presenti il Capo della Polizia Locale di Fiuggi Maria Assunta Trinti, Angelo Carlo Veneziano di Safe Drive School con Tonino Di Cosimo pilota rally ed istruttore di guida sicura, il Presidente dell’Automobile Club di Frosinone Maurizio Federico, l’Ispettore Danilo Pennacchia della Polizia Stradale di Frosinone, il Presidente della SS Lazio Basket in carrozzina Moreno Paggi, il Presidente di Motorsport Italia ed ideatore del Rally di Roma Capitale Max Rendina e il Fondatore della Fondazione Gaia von Freymann Edward von Freymann. A moderare la serata il giornalista Alessandro Biagi.

Davanti ad una platea interessata ed attenta, l’incontro si è trasformato in una importante occasione di formazione e di testimonianza che ha unito il valore propedeutico della manifestazione rispetto ai temi dell’educazione e della sicurezza stradale, un argomento quanto mai attuale in questo periodo dopo alcuni recenti fatti di cronaca che hanno riportato queste tematiche al centro del dibattito pubblico.

I relatori si sono susseguiti con interventi di grande spessore insistendo sull’aspetto previdenziale che famiglie, scuole, associazioni devono attuare con decisione al fine di abbattere i numeri degli episodi gravi che in Italia restano molto alti e superano i 3.000 casi all’anno. Particolarmente emozionali le testimonianze di Moreno Poggi, Presidente della SS Lazio Basket in carrozzina e soprattutto di Edward von Freymann che dopo la scomparsa della figlia Gaia nell’incidente di Corso Francia a Roma del 2019 insieme all'amica Camilla, ha deciso di istituire la Fondazione in memoria della ragazza per aiutare legalmente e psicologicamente le famiglie che affrontano il dramma di una morte per incidente stradale.

“La vita è breve - ha detto Freymann al termine del suo intervento accolto da un fragoroso applauso - pensiamo che un secondo può invertire il destino, può evitare di scrivere altre pagine di dolore. Siamo tutti responsabili”. Le sue parole subito dopo un video che ha raccontato la sua esperienza, un’esperienza forte che oggi propone come testimonianza soprattutto ai ragazzi.

“Volevo ringraziare il Sindaco per l'ospitalità, tutte le autorità dalla Polizia Stradale, Polizia Locale, Vigili del Fuoco e soprattutto tutto il mio staff che coinvolge oltre 1200 persone e su Fiuggi la famiglia Sapio. Abbiamo organizzato questa serata perché la nostra disciplina, purtroppo, è esposta male, se ne parla solo in situazioni negative e solo raramente se ne propongono gli aspetti positivi. Molti piloti sono anche istruttori di guida, e il tema della sicurezza e dell’educazione stradale sono una responsabilità condivisa. Solo attraverso una collaborazione sinergica possiamo sperare di raggiungere l'obiettivo di strade più sicure per tutti” ha concluso Max Rendina.