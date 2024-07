Rally Due Valli, Crugnola è un rullo compressore. Trionfa a Verona con la sua Citroen C3 e si prende la testa del Campionato

Un rullo compressore! Andrea Crugnola e Pietro Ometto hanno vinto anche il 42° Rally Due Valli e sono tornati al comando del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Una vittoria, la terza stagionale, della coppia campione in carica sulla Citroen C3 Rally2 di FPF Sport, gommata Pirelli, sottolineata dai 6 scratch in 7 prove speciali, lungo i 106 chilometri d’asfalto disegnati sulle colline veronesi.

Per il pilota varesino ed il navigatore vicentino si tratta della terza firma nell’albo d’oro della gara organizzata da AC Verona e ACI Verona Sport, che gli permette di dare una spallata significativa alla classifica del tricolore complice anche l’uscita di scena sul finale dei principali avversari di questa annata. Giandomenico Basso e Lorenzo Granai sulla GR Yaris Rally2 si sono ritirati ad una prova dal termine dopo una toccata in una chicane.Peraltro il duello è rimasto in realtà in bilico solo nella giornata iniziale. Poi è arrivato l’assolo di Crugnola nel primo passaggio sulle due prove lunghe del sabato, la “Moruri” e la “Bolca”, utili per scavare un solco impossibile da colmare per tutti gli avversari.

Hanno cercato quindi di capitalizzare al massimo la trasferta veronese Simone Campedelli e Tania Canton, che hanno sfruttato il ritiro di Basso-Granai per andarsi a prendere il secondo posto finale con ben 46.2’’ di distacco. L’equipaggio sulla Skoda Fabia RS di Stepfive era partito con grande motivazione già dal prologo, con il miglior tempo nelle qualifiche, ma la loro ambizione è stata ridimensionata subito da un testacoda nella PS2 che li ha fatti scivolare indietro ad oltre 18’’ dal vertice. Poi il cesenate ha recuperato fino al terzo posto, migliorato con la seconda posizione in chiusura dopo l’uscita di scena di Basso.

Un piazzamento che permette a Campedelli e Canton di guadagnare anche il secondo posto nel CIAR Sparco, ora con 10.5 punti da Crugnola-Ometto. Terzo posto per un'altra Skoda Stepfive con la coppia formata da Marco Signor e Daniele Michi, sulla Skoda Fabia RS di Stepfive, saliti sul podio con 56.2’’ che rafforza la sua leadership nel Promozione anche in virtù del ritiro di Giacomo Scattolon e Gabriele Zanni, su Citroen C3, tra gli avversari più quotati alla vigilia. A completare un fine settimana perfetto per il driver di Caerano San Marco è arrivata anche la vittoria per la Coppa Rally di 4^ Zona, che al Due Valli offriva punti a coefficiente 2 come quarto round del quadrante veneto.

È stato invece un rally a due facce per Andrea Nucita e Rudy Pollet. Il duo sulla Hyundai i20 di Friulmotor gommata Michelin, è stato grande protagonista al venerdì, concluso con un terzo posto parziale. Poi non hanno trovato la soluzione ideale per ripetersi al sabato mattina e sono così sfilati dietro alla lotta per il podio, fino a chiudere al quinto posto assoluto. Poco distanti a 3.3’’ i giovani bresciani Andrea Mabellini e Virginia Lenzi, su Skoda RS di Delta Rally, migliorati nel rendimento sugli asfalti del tricolore ma non ancora abbastanza per impensierire i rivali nelle posizioni da vertice. Anche la loro gara si era aperta con grandi speranze, con il 2° posto nella power stage, ma sul lungo i portacolori di MRF Tyres hanno sofferto di più.

Gianandrea Pisani ha calato invece il poker nel Campionato Italiano Assoluto Rally Due Ruote Motrici. Il campione in carica lucchese ha allungato ancora una volta su tutti gli altri protagonisti, nonostante una bella lotta in prova con Giorgio Cogni e Simone Brachi. Quest’ultimi infatti hanno firmato addirittura 4 prove speciali tenendo il ritmo del vincitore per tutta la gara, ma essendosi girati sulla PS3 perdendo circa 20“ non hanno potuto contendersi sul finale la vittoria, nonostante gli scratch arrivati proprio nelle battute conclusive. Nei trofei monomarca che animano le serie tricolori Giorgio Fichera ed Enzo Colombaro hanno ottenuto il primo sigillo del 2024 nella Suzuki Rally Cup, davanti a Pellè-Franceschini secondi a 18.2“. Nella GR Yaris Rally Cup invece è arrivata la vittoria di Simone Di Giovanni ed Andrea Colapietro.

CLASSIFICA ASSOLUTA 42° RALLY DUE VALLI: 1. Crugnola-Ometto (Citroen C3) in 1:08'43.9; 2. Campedelli-Canton (Skoda Fabia Rs) a 46.2; 3. Signor-Michi (Skoda Fabia Rs) a 56.2; 4. Avbelj-De Guio (Skoda Fabia Rs) a 59.4; 5. Nucita-Pollet (Hyundai I20n) a 1'09.6; 6. Mabellini-Lenzi (Skoda Fabia Rs) a 1'12.9; 7. Sartor-Mattucci (Skoda Fabia Evo) a 1'58.6; 8. Rusce-Farnocchia (Skoda Fabia Rs) a 2'08.4; 9. Bottoni-Peruzzi (Skoda Fabia Rs) a 2'23.4; 10. Aragno-Guzzi (Skoda Fabia Evo) a 2'35.6;

CLASSIFICA ASSOLUTA CIAR SPARCO: 1. Crugnola-Ometto 60,5pt; 2. Campedelli-Canton 50pt; 3. Basso-Granai 45pt; 4. Signor-Michi 36pt; 5. Scattolon-Zanni 24pt; 6. Nucita-Pollet 19,5pt; 7. Avbelj 18,5pt; 8. Mabellini-Lenzi 12; 9. Andreucci 11,5pt; 10. Re 11pt.



CLASSIFICA CIAR DUE RUOTE MOTRICI: 1. Pisani 67,5pt; 2. Lucchesi 43pt; 3. Cogni 36pt; 4. Vigliaturo 28pt; 5. Campanaro 25pt.



CLASSIFICA CIR PROMOZIONE: 1. Signor 65pt; 2. Scattolon 46pt; 3. Avbelj 36,5pt; 4. Re 26 pt; 5. Sartor 24pt.