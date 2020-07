Rally, la roulette del Roma Capitale. Tanti i piloti pretendenti al titolo nel primo appuntamento FIA dopo il lock-down

ROMA - Chi vincerà il Rally di Roma Capitale 2020? Bella domanda alla quale è al momento impossibile dare una risposto. E' un pronostico al buio proprio perchè è il primo appuntamento FIA dopo il lock-down, che metterà a confronto i piloti del Campionato europeo e quelli dell'italiano, che partono entrambi questo fine settimana. Dei primi non si sa come arrivano a questo impegno. Il capofila è il campione 2018, il russo Alexey Lukanov, che si è già cimentato sulle strade della Ciociaria vincendo due anni fa, e torna con una Citroen del Team Sainteloc, c'è poi il figlio di “Hollywood”, il giovanissimo Oliver Solberg con la VW Polo Gti, i vari Filip Mares (CZE), Norbert Herczig (HUN), Marijan Griebel (D), il principe tedesco Albert Thurn und Taxis, discendente degli inventori della posto, ecc ma la stella è Craig Breen, pilota ufficiale Hyundai, che qui è al volante di una R5 coreana del team MRF.

Il confronto con i piloti italiani del campionato tricolore sarà stimolante. Due gli assi nella manica Giandomenico Basso, vincitore dell'ultima edizione, e Andrea Crugnola, ugualmente velocissimo nel 2019. “Giando” esordisce al volante di una VW Polo Gti, Crugnola viene da due sucessi nele due gare test al Casentino e al Lana con la Citroen C3. Sarà una bella lotta.

Tra gli altri italiani spicca il nome di Umberto Scandola, che con Guido d’Amore ritroverà le strade del Rally di Roma Capitale dopo la doppia affermazione ottenuta nel 2015 e nel 2016. Belle speranze anche per Michelini-Perna, al debutto con la Volkswagen Polo GTI R5, Bottarelli-Pasini (Škoda Fabia R5), Battistolli-Scattolon (Škoda Fabia R5), Rusce-Farnocchia (Citroën C3 R5) e Scattolon-Nobili (Škoda Fabia R5) vincitori della gara valida per il CIR nel 2018.

Quote rosa affidate a Rachele Somaschini (ITA) e Giulia Zanchetta (ITA), che dopo la prima uscita come equipaggio al Rally Casentino affronteranno la gara di Roma con una Peugeot 208 Rally4, Adrienn Vogel (HUN) e Ivett Notheisz (HUN) su Ford Fiesta Rally4, Patrizia Perosino (ITA) e Veronica Verzoletto (ITA) all’esordio sulla Škoda Fabia R5 nella livrea Peletto Racing completeranno gli equipaggi femminili.



Ad arricchire il parco partenti le 3 attesissime World Rally Car, le WRC+ protagoniste del Mondiale FIA WRC, con il driver spagnolo di Hyundai Motorsport Dani Sordo su i20 Coupé ufficiale, il francese Pierre-Louis Loubet su altra coreana gestita da 2C Competition e il bresciano “Pedro”, conoscenza del CIWRC quest’anno pilota ufficiale M-Sport su Ford Fiesta. Le tre “regine” daranno spettacolo nel Rally Stars Roma Capitale, evento a loro riservato che aprirà la manifestazione e avrà classifica a parte.

“Non posso nascondere l’entusiasmo e la gratitudine verso i tanti, tantissimi equipaggi che hanno deciso di rispondere presente al richiamo del Rally di Roma Capitale - ha commentato Max Rendina, ideatore dell’evento. - Anche in un periodo come questo, sicuramente anomalo, che ci costringerà a correre la gara senza pubblico, sono sicuro che sarà un grande spettacolo”.

“La sfida per la vittoria si preannuncia incerta, forse mai come in questa edizione. Superare le 40 vetture di classe R5 è una chiara testimonianza che il Rally di Roma Capitale è oramai riconosciuto a livello internazionale come gara tecnicamente completa, ma anche valida sotto il punto di vista organizzativo e questo non fa che accrescere la nostra voglia di fare bene”.

“Invito tutti gli appassionati a seguire le normative. So che non sarà facile, ma se saremo uniti e responsabili oggi torneremo presto ad assaporare appieno tutto il fascino dei rally”.

Il programma a grandi linee. Il rally prenderà il via venerdì 24 con la qualifying stage e lo shakedown, prima di fare rotta su Roma per la cerimonia di partenza e la passerella per le vie di Roma, in programma dalle ore 17:15. Le prove speciali saranno invece condensate nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 tutte nei dintorni di Fiuggi dove sarà allestito il Parco Assistenza e la Direzione Gara. L'arrivo, sempre a Fiuggi, nel tardo pomeriggio di domenica a partire dalle ore 18:00. Il Rally Stars Roma Capitale sarà il primo sul percorso, seguito subito dopo dal Rally di Roma Capitale.

Come già più volte sottolineato la gara sarà a porte chiuse, pertanto non saranno allestite zone pubblico sulle prove speciali come richiesto dalle normative italiane vigenti.