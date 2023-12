Rally Monza 2023, trionfano Mabellini-Lenzi. La gara ha chiuso i Campionati CIAR e CIRT 2023

Chi temeva la classica gara di fine stagione è stato smentito. Il Rally di Monza 2023 ha offerto spettacolo ed ha laureto un giovane che dall’anno prossimo rappresenterà il “nuovo” del rallismo italiano. Sul traguardo finale è transitato per primo l’equipaggio composto da Andrea Mabellini e Virginia Lenzi con la Skoda Fabia RS Rally2 del Northon Racing che gestisce il programma MRF.

Il ventitreenne bresciano in chiara crescita in questo 2023 dopo le profique esperienze europee degli anni scorsi è stato autore di uno spettacolare duello conPaolo Andreucci,il totem di rally Italia, al volante di una macchina uguale, tutto all’interno dell’area dell’autodromo, dove non sono mancate nebbia,pioggia e fangoa rendere ancora più duro il compito dei piloti. Mabellini è stato irresistbile nelle prove a fari accesi e bravo nel difendere la leadership appena conquistata. Alla fine sono stati 5,5secondi a separare le due Skoda di testa.

Terzo posto per un altro giovane: Tommaso Ciuffi, pure con la Skoda che ha messo a segno uno scratch eha chiusoa 11,2. Cala così il sipario sul CIAR SPARCO 2023, vinto con grande aticipo da Andrea Crugnola.Se ne riparlerà al Ciocco la prossima primavera.

CLASSIFICA FINALE RALLY DI MONZA

1. Mabellini-Lenzi (Skoda Fabia RS) in 55'24.5; 2. Andreucci-Briani (Skoda Fabia RS Rally2) a 5.5; 3. Ciuffi-Cigni (Skoda Fabia R5 Evo) a 11.2; 4. Andolfi-Gonella (Skoda Fabia Evo) a 1'21.1; 5. Oldrati-Ciucci (Skoda Fabia Evo) a 1'23.5; 6. Re-Menchini (Skoda Fabia) a 2'05.8; 7. Gianesini-Bergonzi (Skoda Fabia Rally2 Evo) a 2'31.3; 8. Aragno-Guzzi (Skoda Fabia) a 2'33.0; 9. Gilardoni-Bonato (Skoda Fabia) a 2'33.6; 10. Chentre-Bay (Skoda Fabia Evo) a 2'47.9;

CLASSIFICA CIAR SPARCO: 1. Crugnola 161pt*; 2. Basso 84pt; 3. Andolfi 80; 4. Avbelj 58pt; 5. De Tommaso 42pt;

CLASSIFICA CIAR DUE RUOTE MOTRICI: 1. Pisani 97pt*; 2. Farina 79pt; 3. Cambiaghi 51,5pt; 4. Di Pietro, Cogni 51pt;

CLASSIFICA CIAR JUNIOR: 1. Pesavento 101,5pt; 2. Zanin 72pt; 3. Iani, Dei Ceci 70pt; 5. Nerobutto 59pt;

CLASSIFICA CIR TERRA: 1. Andreucci 90pt*; 2. Gryazin 52,5pt; 3. Ciuffi 52pt; 4. Oldrati 45pt; 5. A. Pucci Grossi 21,5pt;

*già Campione d’Italia