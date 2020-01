Rally, Neuville rompe il dominio di Ogier e vince per la prima volta Montecarlo

MONTECARLO – Thierry Neuville ha vinto per la prima volta il Rallye Monte Carlo, prova inaugurale della stagione 2020 del World Rally Championship. Con la sua Hyundai i20 Coupé, il belga ha spodestato Sébastien Ogier (Toyota Yaris), che aveva collezionato sei vittorie di fila nella gara provenzale. Ed ha scalzato anche l'altra compatta giapponese dal podio virtuale, quella guidata da Elfyn Evans.

Neuville ha vinto le ultime sei cronometrate della gara del Principato, incluso il Power Stage, archiviato con lo stesso tempo del francese. Per la scuderia coreana che aveva “perso” il campione del mondo in carica Ott Tänak dopo pochi stage a causa di una spaventosa uscita di strada un inizio eccellente. Evans non è riuscito a salvare la piazza d'onore, chiudendo a 14,3'' dal vincitore. Ogier si è classificato secondo, ma accusando un ritardo di 12,6''.

«Le sensazioni degli ultimi due giorni sono state incredibili», ha confessato Neuville, alla sua tredicesima affermazione nel Wrc. «È un bel modo di cominciare la stagione», ha aggiunto. Ogier, dal canto suo, ha ammesso di non essere riuscito ad andare forte domenica: colpa della scelta delle gomme. Sébastien Loeb, che ha viaggiato in quarta posizione per quasi tutto il rally, è precipitato in sesta posizione dopo essere uscito di strada nella seconda cronometrata della giornata finale, a oltre 5 primi dal compagno di squadra della Hyundai.

Esapekka Lappi (Ford Fiesta M-Sport) è arrivato ai piedi del podio, seppur con un ritardo importante di quasi 3 minuti e 10 secondi. Alle sue spalle si è piazzato il debuttante del Wrc1, il finnico del team Gazoo Toyota Kalle Rovanperä (4:17 dalla vetta). Nella Top 10 figurano anche la quarta Yaris (straordinaria prova di affidabilità da parte del costruttore nipponico), quella affidata al giapponese Takamoto Katsuta, la Fiesta di Teemu Suninen (era era anche 55°). Eric Camilli con la Citroen C3 R5, nono, è il primo del Wrc2 seguito da Mads Ostberg con la stessa macchina. In Svezia, fra il 13 ed il 16 febbraio, il prossimo appuntamento al quale Neuville si presenta con 30 punti, ossia 8 lunghezze di vantaggio su Ogier e 13 su Evans. Fra i costruttori è ripreso il duello asiatico fra Hyundai (35) e Toyota (33).