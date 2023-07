Rally di Roma Capitale, la Citroen C3 di Crugnola e Ometto ad un passo dalla vittoria

Si conoscerà nel pomeriggio il nome del vincitore dell’XI Rally di Roma Capitale la gara organizzata da Max Rendina e valida quale sesto round del FIA European Rally Championship e quinto del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Dopo la sbornia di ieri Andrea Crugnola e Pietro Ometto avranno addosso tutta l’attenzione e il tifo del pubblico

Sulle sei prove speciali disputate , compreso il doppio passaggio sulla “Rocca di Cave-Subiaco”, prova più lunga dell’intero campionato SPARCO con i suoi oltre 32 chilometri, l’equipaggio della rossa Citroen C3 della FPF sono leader con 20.2 secondi di margine al termine di una frazione che li ha visti assoluti protagonisti. Il varesino ha preceduto tutti gli avversari al traguardo volante di metà gara, accumulando un discreto tesoretto di vantaggio.

Giandomenico Basso e Lorenzo Granai su Skoda Fabia RS Rally2 stanno disputando la sua migliore gara della stagione e sono attualmente al secondo posto dopo aver rimontato dal terzo gradino del podio. La sfida è tutta da scrivere perché Yohann Bonato e Benjamin Boulloud, su Citroen C3 Rally2, sono a 23.7 secondi, quindi vicinissimi a Basso e pronti per attaccare.

Infuocata a dir poco la sfida per il quarto posto. Mares-Bucha (Skoda Fabia Rally2 Evo) sono attualmente appena sotto al podio con 54.4 secondi di distacco, ma alle loro spalle a solo 1.3 secondi c’è Simone Campedelli con Tania Canton (Skoda Fabia Rally2 Evo). Paddon-Kennard (Hyundai i20 N Rally2) sono sesti dopo la disavventura della SS6 a 4 decimi da Campedelli, mentre Mabellini è settimo a 5 decimi da Paddon. Storia insomma ancora tutta da scrivere.

Le sorti del Rally di Roma Capitale si definiranno con due giri su altri tre diversi tratti cronometrati; la breve “Fiuggi” (6,72 km – SS8 7:51 e SS13 17:05) aprirà e chiuderà la sessione conclusiva come Power Stage per l’Europeo, quindi “Alatri” (6,96 km – SS9 8:51 e SS11 13:01) e l’altra prova tradizionale “Santopadre” (29,08 km – SS10 10:16 e SS12 14:26). Fiuggi sarà nuovamente il riferimento centrale della fase calda, dove sono allestiti il Parco Assistenza e il Quartier Generale, e ospiterà la cerimonia di premiazione finale, in Corso Nuova Italia, a partire dalle ore 18:00

Nella gara della Coppa Rally di Zona sfida incerta fino alla fine, una partita a scacchi come l’hanno definita i piloti sul traguardo. La CRZ infatti si è conclusa oggi con la vittoria di Riccardo Di Iuorio e Doriano Maini su Skoda Fabia R5. Il loro successo è maturato dopo un continuo batti e ribatti con le altre vetture quattro ruote motrici, un confronto che ha perso un ottimo Liburdi quando, da leader, è incappato in una doppia foratura sulla “Guarcino-Altipiani di Arcinazzo” nel corso del secondo passaggio. Di Iuorio è stato bravo a resistere in vetta precedendo Gianluca D’Alto-Mirko Liburdi (Skoda Fabia Rally2 Evo) e Antonio Bucciarelli e Vincenzo Roma (Skoda Fabia R5). Da segnalare il quarto assoluto e primo di RC4 per Simone Taglienti e Graziano Sigismondi su Peugeot 208 Rally4.

Questa prima tappa è stata valida anche come primo round del Clio Trophy iniziato proprio dal Rally di Roma Capitale. Nonostante qualche disavventura che in mattinata avrebbe potuto privarli del successo, a vincere con merito sono stati Edoardo De Antoni e Carlotta Romano davanti ad Andrea Gonella-Elena Badinelli e ai terzi classificati Michele Campagna e Fabrizio Mallozzi, tutti su Renault Clio Rally5.