Il Rally di Roma Capitale e il sociale: collaborazione speciale con la SS Lazio Basket in carrozzina

Ci sarà spazio anche per il sociale al prossimo Rally di Roma Capitale. Motorsport Italia, organizzatore dell’evento ha infatti in programma una collaborazione speciale con la SS Lazio Basket in carrozzina. Dopo una proficua partnership nella stagione 2023, conclusa ad un passo dai playoff del Campionato Nazionale di Federazione FIPIC Serie B con una differenza di un solo punto, le due realtà sportive uniranno nuovamente le loro forze in occasione del Rally di Roma Capitale in programma dal 28 al 30 luglio. La SS Lazio Basket in carrozzina, protagonista nel panorama del basket per diversamente abili, nella Capitale d’Italia si distingue da sempre per passione, impegno e dedizione sia in relazione all’attività sportiva agonistica e giovanile, sia in progetti sociali di inclusione e di inserimento di giovani ragazzi paralimpici affiancandoli al mondo del basket in carrozzina. Grazie alla volontà di Max Rendina, hanno unito le loro strade all’inizio di questa stagione e nonostante la stagione sportiva della pallacanestro sia conclusa hanno deciso di proseguire la sinergia per un momento esclusivo in programma a Fiuggi.

La Lazio BIC sarà protagonista con una sessione dimostrativa che coinvolgerà pubblico, appassionati e famiglie presenti, permettendo di conoscere da vicino questa disciplina, ma anche l’importanza sociale che riveste. Un importante valore aggiunto per il Rally di Roma Capitale che rappresenta un evento di grande rilevanza nel calendario estivo della città di Roma e offre un’esperienza coinvolgente per turisti, famiglie e non solo per gli appassionati di motori. La collaborazione con la SS Lazio Basket in carrozzina è un ulteriore elemento di spessore che arricchisce l’importante programma dell’evento che sarà suddiviso in due orizzonti: la parte glamour di Roma, grazie alla fondamentale collaborazione con l’Ufficio Grandi Eventi e con l’Assessorato Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale e la conferma di Fiuggi dove quest’anno saranno allestite importanti novità. Max Rendina, patron di Motorsport Italia e ideatore del Rally di Roma Capitale, ha espresso grande entusiasmo per questa collaborazione: “Siamo onorati di lavorare ancora una volta con la SS Lazio Basket in carrozzina. La loro dedizione e passione per lo sport sono incredibili e siamo ansiosi di offrire al pubblico del Rally di Roma Capitale un’esperienza unica e coinvolgente che chi potrà vivere non dimenticherà di certo”. “Siamo lieti di collaborare nuovamente con Motorsport Italia nel contesto del Rally di Roma Capitale - ha aggiunto il Presidente della SS Lazio Basket, Moreno Paggi - È un’opportunità straordinaria per noi che prosegue naturalmente un percorso di successo che abbiamo condiviso in questa stagione ricca di soddisfazioni sportive. Non vediamo l’ora di partecipare a questa emozionante giornata a Fiuggi e ringraziamo Max Rendina che ci ha concesso questa opportunità”.

“Relativamente all’imminente stagione futura, abbiamo proposto ed investito sul nostro “Progetto Giovani” con un programma dedicato alle zone situate nel territorio del Comune di Formello e dei Comuni limitrofi della Valle del Tevere. Siamo lieti a tal proposito, di informare che dalla prossima stagione la Società Sportiva Lazio BIC avrà una nuova casa delle Aquile biancocelesti sita nel Comune di Formello, (RM) presso la Palestra Comunale in Località Albereto”.