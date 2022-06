Rally Sardegna, Hyundai trionfa per la quarta volta negli ultimi 5 anni: primo Tänak, Sordo terzo. Piazza d'onore per la Ford di Breen

ALGHERO – Per la quarta volta negli ultimi cinque anni Hyundai ha trionfato nel Rally di Sardegna, unica prova italiana del mondiale di specialità del 2022. La prova isolana è stata vinta da Ott Tänak con il i20 N con oltre un minuto di vantaggio sul più diretto inseguitore, l'irlandese Craig Breen con la Ford Puma. Alla prima affermazione nel 2022, la scuderia coreana schierava gli unici tre piloti che si erano già aggiudicati la gara sarda organizzata dall'Aci in collaborazione con la Regione.

Non a caso Dani Sordo è arrivato terzo (come in Portogallo) e Thierry Neuville, che ha dovuto fare i conti con noie meccaniche e che si era dovuto fermare ieri, si è assicurato i 5 punti del power stage sotto i Bastioni di Alghero. Per la prima volta dal settembre del 2019, il Toyota Gazoo Racing è rimasto fuori dal podio. Esapekka Lappi, che era stato anche in testa alla corsa con la sua Gr Yaris, era stato costretto al ritiro, almeno provvisorio, arrivando al traguardo con quasi 80 minuti di ritardo dal vincitore: nel power stage ha però rimediato almeno due punti.

All'arrivo il migliore del team nipponico è stato Kalle Rovanperä, il 21enne che resta saldamente al comando del mondiale e che, anzi, guadagna pure terreno sul più diretto inseguitore (da 46 a 55 punti su Neuville): ha chiuso quinto, seppur a più di 3 minuti dal vincitore. Il Rally di Sardegna è stato positivo per la M-Sport che corre con le Ford Puma plug-in: oltre alla piazza d'onora di Breen, ha contabilizzato anche il quarto posto di Pierre Louis Loubet, miglior risultato in carriera nel Wrc, e il settimo di Gus Greensmith. Adrien Fourmaux, al volante della quarta vettura dell'Ovale Blu, è stato costretto al definitivo ritiro nella giornata di sabato.

Oltre a Rovanperä, Toyota ha piazzato nella Top 10 anche in giapponese Takamoto Katsuta, sesto a 4:02.6. «Siamo decisamente contenti – ha commentato Tänak, che non vinceva nel Wrc dal febbraio dello scorso anno – specialmente per i meccanici che hanno fatto un lavoro incredibile anche tutto lo scorso anno, oltre che in questo. Questo rally non è stato facile, ma hanno fatto un gran lavoro sulla macchina». Nella generale assoluta, Rovanperä si è portato a quota 120, Neuville a 65 e Tänak a 62. Poi Breen a 52, Katsuta a 47, Evans 39 e Sordo a 34. Prossimo appuntamento in Kenia, tra il 23 e il 26 giugno.