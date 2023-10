RallyLegend, cronaca di un successo annunciato. Vetture uniche e protagonisti d’eccezione a San Marino nell’edizione 2023

Nello scorso fine settimana è andato in scena a San Marino il Rallylegend, manifestazione che, di anno in anno, richiama numerosi appassionati. Nelle tre categorie, denominate, rispettivamente, Historic, Classic, e Wrc, si sono sfidate vetture dal fascino unico e protagonisti dai nomi blasonati nell’ambito motoristico. Entrando nello specifico dei vari raggruppamenti, tra le «Historic», la vittoria è andata al pavese Matteo Musti, navigato da Marsha Zanet, già di recente vincitori del campionato italianino Rally Auto Storiche 2° raggruppamento. L’equipaggio, che ha corso con una Porsche 911 RS, ha anticipato nella classifica finale la coppia formata da Simone Brusori, e Salvatore Tridici, anche loro su Porsche 911 RS. Terzo posto per l’equipaggio composto da Stefano Rosati e Salvatore Tontini su Talbot Lotus.

Per la categoria «Classic» un pilota d’eccezione come Tony Cairoli, nove volte campione mondiale di motocross, navigato da Eleonora Mori, ha trionfato sulla Subaru Impreza 555 che fu di Colin McRae. A 12«9 da Cairoli, è arrivato l’equipaggio formato dall’argentino Marcos Ligato e da Ruben Garcia; mentre la coppia composta da Gustavo Trelles e Jorge Del Buono ha portato sul podio un’altra Subaru Impreza 555. Tra le »WRC«, invece, i viciniori sono stati Luca Pedersoli, con diversi titoli tricolore in bacheca, ed Andrea Adamo, in passato team principal Hyundai Motorsport, che hanno preso il via con una Citroen C3 WRC Plus. Dietro di loro nella classifica dei tempi troviamo il campione elvetico Sebastien Carron navigato da Romain Lambiel, a bordo di una Skoda Fabia R5 con una particolare livrea nello stile Martini Racing. Sul terzo gradino del podio è salito l’equipaggio svizzero composto da Mirko Puricelli e Nicola Medici, anch’essi su Citroen DS3 WRC.