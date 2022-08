Rast torna in FE, McLaren conferma l'ingaggio del tedesco che correrà per Bmw nell'Endurance

ROMA – La seconda giovinezza di René Rast comincia l'anno venturo. Dopo la rescissione del contratto con Audi, il 45enne pilota tedesco - è nato nell'ottobre del 1986 a Monaco di Baviera - è stato ingaggiato dalla Bmw per l'Endurance e oggi la McLaren ha ufficializzato di aver siglato un'intesa a partire dalla prossima stagione, la nona, per la Formula E. Per Rast si tratta di un ritorno nel circuito elettrico dopo un anno di assenza.

Il pilota bavarese ha già disputato 22 ePrix spalmati su tra stagioni. Uno, con un ritiro, con la Aguri, nella seconda, altri sei nella sesta, quella contrassegnata dalla pandemia quando la casa dei Quattro Anelli lo aveva chiamato per sostituire Daniel Abt, licenziato per essersi fatto sostituire da uno specialista di e.games in una delle gare virtuali, e i restanti 15 nella settima, come pilota ufficiale di Audi. È salito due volte sul podio (un secondo e un terzo posto) conquistando 107 punti. Nel palmares del pilota figurano anche successi nel Dtm, il campionato turismo della Germania, alla 24h di Spa e del Nürburgring oltre che affermazioni di classe alla 24h di Daytona.

Al suo debutto in Formula E alla scuderia Neom McLaren serve qualcuno con esperienza e Rast ne ha da vendere. La blasonata squadra britannica ha rilevato il team della Mercedes, che ha lasciato dopo tre stagioni, le ultime due archiviate con il doppio titolo, piloti e costruttori, alla cui guida resterà Ian James, il manager artefice dei successi delle Frecce d'Argento a zero emissioni. «Sono onorato di unirmi al Neom McLaren Formula E Team - ha esordito Rast – Come appassionato delle corse il marchio McLaren ha sempre esercitato un grande fascino: mi sento un privilegiato e sono orgoglioso di poterlo rappresentare. Ho già completato una stagione in Formula E: è stata una grande esperienza, ma sentivo che non era ancora conclusa».

«In ogni serie cui ha preso parte, ha ripetutamente dimostrato la sua forza», ha commentato James. «È un vero pilota e ha confermato di essere veloce al volante di ogni macchina che ha guidato», è stata la benedizione di Zak Brown, Ceo di McLaren Racing. La scuderia non ha ancora fornito indicazioni circa il secondo pilota. Fra i nomi che circolavano c'era anche quello di Maximilian Günther, che non correrà più con Nissan, che però dovrebbe almeno in parte aver contribuito alla messa a punto della monoposto Gen3, che la casa giapponese fornirà alla squadra britannica.