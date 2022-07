Roma Capitale, un rally “sostenibile”. Ha ottenuto anche le due stelle del FIA Environmental Accreditation Programme

Come accennato nella presentazione di ieri, l’organizzatore del Rally di Roma Capitale ha predisposto un piano per agevolare i movimenti del pubblico. Partner in tal senso è l’ATAC. La fermata Colosseo della Metro consentirà di raggiungere facilmente il tracciato della prova spettacolo di venerdì, senza bisogno di spostare l’auto, e impazzire per i parcheggi.

Questa iniziativa si inserisce inoltre all’interno di un’importante attenzione alla sostenibilità che ha permesso al Rally di Roma Capitale di ottenere le due stelle all'interno del FIA Environmental Accreditation Programme. Nel corso dell’evento Motorsport Italia implementerà le attenzioni con attività di raccolta differenziata in ogni zona della gara, lo smaltimento dei rifiuti pericolosi secondo specifici standard, l’utilizzo di vetture di servizio elettriche o ibride e, per l’appunto, l’incentivazione dell’utilizzo della mobilità pubblica per gli spostamenti da e per Roma centro storico.

Non mancherà in tal senso anche una sostanziale collaborazione con il MIIPAF Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Proprio in occasione della prova spettacolo al Colosseo e all’arrivo di Fiuggi, saranno allestiti dei corner dove degustare pesce azzurro. Da un lato un moto per promuovere le proprietà nutrizionali del pesce azzurro, dall’altro per sottolineare come la consumazione di prodotti locali che non necessitano di spese di trasporto e movimentazione consente uno stile di vita slow in grado di aiutare l’aspetto ambientale, mai così centrale come in questo periodo.

Come di consueto quanto si parla di Rally di Roma Capitale, l’impegno mediatico sarà molto importante. Le coperture televisive e streaming dell’evento saranno garantite in primis da FIA ERC+ All Live, la rivoluzionaria piattaforma on demand dove sarà possibile seguire in diretta tutte le prove speciali ed ogni momento del rally, grazie allo sforzo del nuovo promoter per la serie continentale, WRC Promoter, lo stesso che lavora con il Campionato del Mondo. Per garantire questa trasmissione, che oltre al sito fiaerc.com garantirà anche la trasmissione della speciale del Colosseo su SKY Sport Arena, durante tutto l’evento il collegamento satellitare sarà garantito da un aereo ponte in volo costante sulle zone del rally.