Rovanperä (Toyota) guadagna la testa nel Rally del Portogallo, poco meno di 50 km per il terzo successo consecutivo

MATOSINHOS – Nel segno di Kalle Rovanperä. A meno di 50 chilometri (5 stage) dalla fine del Rally del Portogallo, il giovane finnico è al comando della corsa dopo aver a lungo inseguito il compagno di squadra Elfyn Evans, in testa con la Toyota Gr Yaris per 10 cronometrate, fino alle ultime due di sabato. Il britannico aveva accumulato oltre 18 secondi di margine, ma Rovanperä glieli ha rosicchiati tutti aggiungendogliene altri 6. Domenica il finnico partirà davanti con 5,6'' da amministrare per il quinto successo nel Wrc, il terzo consecutivo.

La scuderia giapponese ha ipotecato l'intero podio, perché Takamoto Katsuta ha scalzato dal terzo posto lo spagnolo Dani Sordo, al suo esordio stagionale con la Hyundai i20 N. La lotta per il gradino più basso del podio è comunque serrata perché tra i due, che viaggiano a quasi 2 minuti dalla vetta, ci sono 5,7''. Thierry Neuville è quinto con la seconda auto coreana, ma per salire sul podio dovrebbe guadagnare almeno mezzo minuto al 29enne Katsuta.

L'attesa sfida fra gli assi francese Sébastien Loeb e Sébastien Ogier è definitivamente tramontata. Già in difficoltà nella giornata di venerdì – entrambi avevano dovuto fermarsi per rientrare il giorno dopo – Loeb è stato costretto al definitivo ritiro sabato per un problema meccanico alla sua Ford Puma. Ogier è formalmente ancora in gara, ma oltre al ritardo in gara, gli è stato addebitato il tempo per il “fermo” di venerdì ed è stato penalizzato per un totale di 4 minuti e 50 secondi: il campione del mondo in carica è terzultimo della generale con più di un'ora e 23 minuti di ritardo.

La M-Sport ha però un terzetto in sesta, settima e ottava posizione con la Ford Puma: Pierre Louis Loubet, Craig Breen e Gus Greensmith, tutti con distacci compresi fra i 3:02.9 e 3:19. Altri due piloti della classe regina completano la Top 10: Ott Tänak (Hyundai i20 N) a oltre 4 minuti e Adrien Fourmaux (Ford Puma) a più di 6. Teemu Suninen, con la i20 N, è al comando del Rally2 in undicesima posizione.