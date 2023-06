Sainz e il futuro in Ferrari: «Vorrei sapere entro questa stagione se rimarrò nel 2025»

Il suo contratto scadrà nel 2024, ma Carlos Sainz vorrebbe avere la conferma del rinnovo già questa stagione. Lo spagnolo non ha tutti i torti, correre il prossimo anno senza sapere il proprio destino non offre tranquillità. Ma da parte della Ferrari è anche comprensibile attendere quanto meno la metà del 2024 per decidere se proseguire o no con lo spagnolo. Sono sempre momenti delicati quelli della contrattazione. Sainz vuole avere la mente libera, eventualmente anche per cercare nuove destinazioni in tempo, contemporaneamente Frederic Vasseur non vorrebbe ritrovarsi un pilota demotivato nel 2024 se si dovesse decidere già alla fine del 2023 che Sainz non farà parte della squadra nel 2025.

Al settimanale inglese Autosport, Sainz ha spiegato: «Non mentirò, non mi piace entrare nel mio ultimo anno di contratto senza sapere dove correrò il prossimo anno. Ho vissuto quella situazione sia con la Red Bull sia con la Renault, e so che non è l'ideale come atleta e come pilota. Semplicemente non è la cosa giusta. Ed è per questo che ho messo questo inverno come riferimento per cercare di immaginare il mio futuro. Il mio obiettivo principale, è vincere un giorno con la Ferrari e penso di averlo chiarito in altre occasioni. Ed è per questo che darò loro la precedenza quest'inverno. In caso contrario, dovrò guardare altrove».