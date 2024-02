Sainz: «Red Bull velocissima ma Ferrari migliorata nella guidabilità e nel degrado gomme»

«La cosa più importante è che la macchina fa quello che ci aspettavamo. Rispecchia quanto visto in galleria del vento e nelle simulazioni. Non so se basterà per battere una Red Bull già veloce, abbiamo girato solo mezza giornata. Sicuramente sembra migliorata la guidabilità e il degrado gomme. Rispetto al 2023 sembra meglio, anche se la Red Bull sembra velocissima». Così Carlos Sainz al microfono di Sky Sport dopo la seconda delle tre giornate di test in Bahrain. «Ci siamo concentrati molto sul long run e sul degrado gomme, cosa che lo scorso anno si era evidenziato subito qui. Quest’anno vogliamo degradare meno e stiamo lavorando su questo. La Red Bull sembra veloce ed è la macchina da battere, è evidente», aggiunge Sainz.