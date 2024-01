Salvini a Monza per inizio lavori: «A giugno avremo un circuito nuovo». Sticchi Damiani: «Valore Gp d’Italia è 473 ml di euro»

MONZA - Partono i cantieri di riqualificazione dell’Autodromo Nazionale di Monza, che proseguiranno per circa 140 giorni con un investimento complessivo di oltre 21 milioni di euro. Le opere di ammodernamento del circuito di Formula 1 riguarderanno in particolare interventi su sicurezza, impatto ambientale e prestazioni della struttura. Come ha spiegato nel corso dell’avvio dei lavori Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Aci, il valore economico prodotto dal Gp d’Italia si aggira sui 473 milioni di euro, secondo i dati Censis, di cui 143 milioni come ricadute immediate e dirette sul territorio. «Quello di oggi è l’esempio che l’ambiente può convivere con lo sviluppo delle attività umane». Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenuto all’inizio dei lavori di ammodernamento dell’autodromo nazionale di Monza. «I 140 giorni di lavoro significano che ci rivediamo a giugno con un circuito nuovo - ha aggiunto -. Non ci annoieremo sicuramente».

«Finalmente portiamo avanti delle opere che erano assolutamente necessarie. Questa prima tranche di interventi è necessaria affinchè «l’Autodromo di Monza sia il biglietto da visita di quello che rappresenta il nostro Paese in giro per il mondo» ha poi aggiunto in video collegamento il ceo della Formula1, Stefano Domenicali, sottolineando l’importanza del «fatto che da oggi si parta finalmente per mettere in sicurezza le opere necessariè e guardare oltre».In attesa del prossimo Gran Premio d’Italia 2024, che si terrà nel week end a cavallo tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, «le cose da fare sono tante e non possiamo perdere nemmeno un minuto. Questa giornata deve essere un inizio perchè di lavori da fare ce ne sono tanti e dobbiamo portarli a casa in fretta».