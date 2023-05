Salvini: «Rinviare il Gp di Imola, doveroso concentrare tutti gli sforzi per fronteggiare l’emergenza»

IMOLA - Il vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini «ritiene opportuno il rinvio del Gran Premio di Imola, in agenda nel weekend, alla luce dell’emergenza maltempo che sta flagellando l’Emilia-Romagna»: lo fanno sapere fonti del Mit «anche alla luce di contatti diretti tra il ministro, le istituzioni e le associazioni coinvolte». «Dedichiamoci ai soccorsi», sottolinea Salvini. Come detto dunque il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ritiene opportuno il rinvio del Gran Premio di Imola, in agenda nel weekend, alla luce dell’emergenza maltempo che sta flagellando l’Emilia-Romagna.

Lo fanno sapere fonti del dicastero di Porta Pia, anche alla luce di contatti diretti tra il vicepremier e ministro, le istituzioni e le associazioni coinvolte. La speranza (qualora il rinvio diventasse ufficiale) è che la gara possa essere recuperata in una fase successiva, la certezza è che gli appassionati della Formula Uno capiranno e condivideranno questa scelta. Per Salvini, in questa fase «è doveroso concentrare tutti gli sforzi per fronteggiare l’emergenza», anche evitando sovraccarichi di traffico in una zona duramente colpita. Salvini è in costante contatto con i presidenti di Regione Francesco Acquaroli (Marche) e Stefano Bonaccini (Emilia-Romagna) e ha ringraziato la Guardia Costiera, che ha già messo a disposizione 5 battelli veloci, 25 militari, due elicotteri e un aereo ATR 42 per i soccorsi. Così fonti del Mit.