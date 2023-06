Shakira e Hamilton, dopo Miami la frequentazione prosegue anche a Barcellona

Le prove continuano ad arrivare. La relazione tra il sette volte campione del mondo di F1 Lewis Hamilton e la popstar Shakira stanno prendendo sempre più consistenza. Fonti vicine ai due vip confermano al giornale "People" la serata di cui tutti parlano.

La cantante Sia rivela di essere autistica: «Finalmente libera di sentirmi me stessa»

Dopo Miami, un primo indizio è arrivato quando la cantante colombiana è apparsa nel box Mercedes durante il Gran Premio di Spagna di F1: occasione unica per poter seguire da vicino la corsa del sette volte iridato. Secondo il settimanale "People" e stando alle dichiarazioni dei rispettivi rappresentanti della neo coppia, i due avrebbero iniziato a frequentarsi, anche se, per ora, non si può parlare di ufficialità, ma di una fase di conoscenza.

Continuando a seguire i rumors e le prove degli ultimi giorni, Hamilton e Shakira sarebbero stati visti insieme anche dopo la gara di Barcellona in un locale della città catalana, concedendosi qualche drink con un gruppo di amici tra cui Daniel Caesar, Fai Khadra e Mustafa.

E proprio Mustafa ha pubblicato la storia su Instagram che ritraeva il pilota Mercedes e la cantante abbracciati insieme, sorseggiando i cocktail. Potrebbe essere questa la conferma di quanto avvenuto a Miami, quando Shakira e Hamilton erano stati fotografati insieme durante una gita in barca con amici in comune al termine del Gran Premio.