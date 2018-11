Simona De Silvestro torna in FE, sarà la test driver della Venturi

MONACO – Con 12 ePrix disputati (due nella stagione inaugurale) e 4 punti all'attivo (tutti conquistati nella seconda), Simona De Silvestro è la donna più esperta della Formula E. La 30enne pilota elvetica aveva corso per il team Andretti e per la quinta stagione del mondiale full electric è stata ingaggiata dal team monegasco Venturi. Soprannominata anche “Swiss Miss”, la De Silvestro sarà la test driver della scuderia. Il primo impegno ufficiale come collaudatrice è in programma il 16 dicembre in Arabia Saudita: sulla pista cittadina di Ad Diriyah, nei pressi della capitale Riad, guiderà la monoposto Venturi VFE05 del team del Principato di Monaco in occasione dei test ufficiali. La scuderia è più ambiziosa che mai: ha confermato lo svizzero con passaporto italiano Edoardo Mortara e fatto un contratto a Felipe Massa.

La squadra ha fatto sapere che la De Silvestro lavorerà a stretto contatto con gli ingegneri presso il quartier generale di Montecarlo dove trascorrerà la maggior parte del proprio tempo al simulatore. «Avrà un ruolo attivo nella preparazione di ogni gara», ha informato la scuderia. «Sono onorata di rientrare nella Formula E come collaudatrice per il team venturi e sono grata a Susie Wolff ed a Gildo Pastor (team principal e presidente della Venturi, ndr) per questa opportunità», ha dichiarato la pilota svizzera. «I prossimi dodici mesi – ha aggiunto – saranno decisamente impegnativi per me con gli impegni della Formula E e della Australian Supercars, ma sono pronta per questa sfida». Simona De Silvestro ha collezionato esperienze in varie competizioni piazzandosi anche seconda nel 2013 nella IndyCar a Houset, terza nel Toyota Atlantic nel 2009 e quarta nel 2006 nella Formula Bmw.

Nel 2014 era stata alla Sauber in Formula 1 come test driver. «Sono sicuro che darà un grande contributo al nostro team – ha assicurato Pastor – La sua determinazione ed esperienza costituiscono un vero patrimonio per noi. Il team sta crescendo di giorno in giorno e abbiamo tutte le potenzialità per cominciare questa nuova stagione nel miglior modo possibile».