Tatuus in pista ad Austin nella F1 Academy. Nel weekend monoposto protagoniste nella categoria per donne

La Formula 1 Academy sbarca ad Austin (Texas) in occasione del weekend del Gran Premio di F1 che andrà in scena al Circuit Of The Americas da venerdì 20 a domenica 22 ottobre. E nella categoria nata nel 2023 e dedicata alle sole donne di età compresa tra i 16 e i 25 anni saranno protagoniste anche 15 monoposto Tatuus in quello che sarà l’atto finale del campionato di Formula 1 Academy, al termine del quale sarà incoronata la prima campionessa. La classifica vede al momento Marta Garcia (Prema Team) al primo posto con 235 punti, Lena Bühler (Art GP) al secondo posto con 187 punti e Hamda Al Qubaisi (MP Motorsport) al terzo con 179 punti.

Saranno così 15 le vetture, progettate e assemblate presso il Tatuus HQ di Lainate e dotate di motore Abarth-Autotecnica, scenderanno in pista nel weekend accompagnate anche dai tecnici e dagli ingegneri di Tatuus e Autotecnica Motori, mentre non mancherà anche l’equipaggiamento di Breda Racing. Inoltre, per la la prima volta le gare di Formula 1 Academy godranno di un vasto programma di trasmissione televisiva live, con 18 Broadcasters pronti a trasmettere le gare in oltre 100 paesi del mondo: in particolare, in Italia sarà possibile seguire le giovani atlete e le loro Tatuus in pista su Sky Sport Formula 1.