TCR Europe: Girolami (Cupra) e Volt (Honda) vincono al Salzburgring, Comte (Cupra) prende il comando del campionato

SALISBURGO – Il terzo atto stagionale del TCR Europe, andato in scena sul tracciato del Salzburgring, ha confermato una classifica corta e un campionato estremamente combattuto. Le condizioni meteo avverse hanno reso le gare del fine settimana ancora più serrate e imprevedibili. Dopo aver inaugurato la stagione con la vittoria di Vallelunga, Franco Girolami si è ripetuto sul circuito austriaco. Mentre a centrare il successo nella seconda manche è stato Rubén Volt. Ma, ottenendo un quarto e un terzo posto, a confermarsi in vetta alla classifica assoluta è stato Aurélien Comte.

Gara 1 è stata condizionata dal circuito ancora umido, per via della pioggia caduta abbondantemente nel corso delle qualifiche. Scattato dalla pole, Girolami ha mantenuto la prima posizione incalzato da Ignacio Montenegro. Ottimo lo spunto di Volt che, partito dalla quinta fila, si è ritrovato in terza posizione già al termine del primo giro. La gara, però, è stata neutralizzata poco dopo, più precisamente nel corso del terzo passaggio, per via dell’uscita di pista di Sandro Soubek finito contro le barriere.

Dopo sei giri trascorsi dietro la safety car, la gara è ripartita con Montenegro che ha sorpassato Girolami prendendo il comando della gara. L’argentino ha prontamente risposto dando vita a un serrato duello con il pilota della Honda. Dopo una serie di scambi di posizioni, ad avere la meglio è stato Girolami che ha preceduto sul traguardo Montenegro rallentato dallo splitter danneggiato della sua Civic. Nonostante il forte pressing di Comte, Volt ha mantenuto il terzo posto, mentre Levente Losonczy ha chiuso la top 5. Solamente dodicesimo Nicola Baldan che ha pagato a caro prezzo la scelta di affrontare la pista umida con le gomme slick.

Gara 2 ha visto Giovanni Scamardi, per via dell’inversione della griglia, partire dalla prima fila. Il belga non ha, però, saputo concretizzare la pole perdendo subito la prima posizione in favore di Volt. Ugualmente Losonczy ha infilato Rubén Fernández guadagnando il terzo posto. Lo spagnolo, complice un errore, ha perso ulteriore terreno venendo sopravanzato anche da Comte e Girolami, quest’ultimo risalito dopo aver preso il via dalla decima piazzola. Fernández, nel corso del sesto passaggio, ha poi perso il controllo andando a muro. La direzione gara ha quindi esposto la bandiera rossa per consentire la rimozione della Honda.

Riprese le ostilità, Girolami ha provato a sopravanzare, in un colpo solo, Scamardi e Comte. L’argentino, durante l’affondo, ha però mancato il punto di frenata toccando le barriere. Ad approfittare è stato Comte che ha così guadagnato il terzo posto. Se Volt e Losonczy hanno regalato la seconda doppietta stagionale al team ALM Motorsport, Comte si è dovuto difendere da Montenegro fin sotto la bandiera a scacchi. Scivolato a centro gruppo, Scamardi ha chiuso quinto davanti Baldan. L’italiano, sesto al traguardo, si è così riscattato riprendendosi la vetta della classifica del Diamond Trophy.

Arrivato al giro di boa in Austria, il TCR Europe tornerà in pista tra un mese, dal 4 al 6 luglio, sull’iconico circuito di Spa-Francorchamps per affrontare la seconda metà della stagione.

TCR Europe al Salzburgring: Risultati Gara 1 Risultati Gara 2