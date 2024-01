Il team Junior Red Bull di Faenza cambia ancora nome: da Alpha Tauri a Visa Racing Bulls

Da Toro Rosso, traduzione italiana di Red Bull, ad Alpha Tauri, il marchio di moda del gruppo. Ed ora, ecco una nuova trasformazione. La squadra con base a Faenza, da quest'anno si chiamerà Racing Bulls e lo sponsor principale sarà la Visa, colosso dei pagamenti elettronici. Un importante cambio di rotta per il team Junior Red Bull. Da rilevare che Visa apparirà anche sulle Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez. Le monoposto di Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda cambieranno ovviamente la colorazione rispetto a quella caratterizzata dal marchio Alpha Tauri e sarà svelata l'8 febbraio a Las Vegas. Di certo, per i puristi della F1, queste modifiche al nome del team di Faenza danneggiano, se così si può dire, il percorso nell'albo della F1 in quanto tutto viene azzerato. La storia della Toro Rosso iniziata nel 2006 si è fermata nel 2019, quella Alpha Tauri va dal 2020 al 2023, Ed ora ecco Racing Bulls. Ma in realtà si parla sempre della stessa realtà, del medesimo proprietario.