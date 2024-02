Test Bahrain, Leclerc il più veloce e Sainz secondo a metà del secondo giorno di prove

Charles Leclerc il più veloce con la Ferrari nella mattinata della seconda giornata di test in Bahrain, sul tracciato di Sakhir che il 3 marzo ospiterà il Gp del Mondiale di Formula 1 2024. Il monegasco ha fatto segnare il suo miglior tempi in 1’31«750, precedendo ll’altra Ferrari di Carlos Sainz e la Mercedes del britannico Lewis Hamilton. Piccolo imprevisto nel day-2 dei test invernali della Formula 1 in Bahrain. I danni ad un tombino nella curva 11 del circuito di Sakhir hanno portato alla bandiera rossa e imposto la fine anticipata della sessione. Servirà un’ora per sistemare tutto e si ripartirà alle 12 italiane. La mattinata si è così chiusa con la Ferrari di Leclerc al comando in 1:31.750. Poi Piastri e Sargeant. In ombra la Red Bull con Perez con il quarto tempo (+ 1«129). Sesto crono per la Mercedes di Hamilton (+1»475).