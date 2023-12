Toyota, per il poker alla Dakar schiera 5 pick-up GR Dkr Hilux Evo. Sfida ambientale anche con i biocarburanti Repsol

Toyota Gazoo Racing, il braccio “armato” che rappresenta il colosso giapponese negli sport motoristici, difenderà il titolo conquistato alla Dakar 2023 con uno squadrone di ben cinque pick-up GR Dkr Hilux Evo T1U (denominazione che riflette oltre ai miglioramenti la nuova categorizzazione W2RC) e contando sul debutto di due nuovi piloti. La notizia di maggiore spicco riguarda però l’alimentazione dei cinque pick- up da rally raid di Toyota Gazoo Racing. In vista del progetto Dakar Future l’azienda ha sviluppato con Repsol un biocarburante di nuova concezione che permette di ridurre l’impronta di carbonio di almeno il 70% rispetto alla benzina convenzionale. Questi combustibili rinnovabili sono stati progettati e prodotti presso il Repsol Technology Lab di Madrid partendo da materiali rinnovabili di scarto, come l’olio da cucina usato. Sviluppati in strutture certificate dal programma di sostenibilità Iscc Eu i nuovi biocarburanti che serviranno per rifornire i pick- up GR Dkr Hilux Evo T1U soddisfano i requisiti di sostenibilità stabiliti dalla Direttiva europea sulle energie rinnovabili sia per ciò che riguarda le materie prime che i processi produttivi.

Toyota Gazoo Racing ha collaborato intensamente con Repsol nella ricerca e nello sviluppo negli ultimi 18 mesi, testando il combustibile rinnovabile Repsol 70R+, prima indoor e poi in approfonditi test sul campo tra cui quelli recentissimi in Namibia. La nuova generazione del GR Dkr Hilux Evo T1U è più larga di 100 mm rispetto al predecessore e incorpora numerosi miglioramenti, in particolare nelle sospensioni, nell’unità di climatizzazione - ricollocata per aumentarne l’efficienza - e nel sistema di raffreddamento del motore. L’attenzione alla qualità, la durata e l’affidabilità - che fanno parte del Dna di Toyota - sono state un fattore chiave nello sviluppo del nuovo pick- up da rally raid. Le modifiche sono il risultato di uno sviluppo costante durante tutto l’anno percorrendo quasi 30.000 km tra gare e test nella stagione 2023 W2RC e SARRC. La massacrante gara su sabbia e rocce inizierà il prossimo 5 gennaio, con un breve prologo verso nord, nei pressi della città di Alula.

Seguiranno sei tappe impegnative, inclusa un’innovativa cronometro di 48 ore che è fondamentalmente una tappa di maratona estesa. Dopo il giorno di riposo a Riyadh, la capitale saudita il 13 gennaio 2024 la Dakar proseguirà con altre sei tappe che porteranno al traguardo nella città costiera di Yanbu il 19 gennaio. Sono in gara i pick- up Toyota GR Dkr Hilux Evo T1U numero 206 (Lucas Moraes e Armand Monleon); numero 209 (Giniel de Villiers e Dennis Murphy); numero 216 (Seth Quintero e Dennis Zenz); numero 226 (Saood Variawa e François Cazalet ) e numero 243 (Guy Botterill e Brett Cummings).