Tutto esaurito al Rally del Lazio Cassino. È l’ora della Finale di Coppa Italia, 155 equipaggi al via il weekend

Sono 155 gli iscritti al Rally del Lazio Cassino 2023, la Finale Nazionale Coppa Italia Rally ACI Sport 2023 organizzata da M33 Srl che il prossimo weekend 27-28 ottobre accenderà i motori segnando un nuovo record di presenze. Un risultato importante per la manifestazione laziale che dimostra sia il successo della formula Coppa Rally di Zona con la finale unica sia il grande affetto per la gara cassinate che per il secondo anno ospita questo prestigioso appuntamento di fine stagione.

Ad accedere all’appuntamento sono tutti quegli equipaggi che si sono qualificati nelle migliori tre posizioni assolute o vincitori di gruppo/classe nelle varie Zone d’Italia e che hanno qui la possibilità di giocarsi, appunto, la Coppa Italia. Nel corso della stagione in ciascuna Zona si sono disputate una serie di rally che hanno attribuito punti, generando la classifica che permette ai piloti di qualificarsi per la sfida del Rally del Lazio Cassino.

La Finale Nazionale Coppa Italia Rally 2023 mette in palio un montepremi complessivo che sfiora 230 mila Euro distribuito tra classifica assoluta, classifiche di categoria, Under 25 e appunti classifiche di trofeo.

Marco Signor e Patrick Bernardi, Skoda Fabia Rally2 Evo, hanno già vinto il Rally del Lazio lo scorso anno e puntano al bis dopo essersi aggiudicati la 4^ Zona. Dalla stessa Zona, che comprende una parte del Veneto (Belluno , Venezia) e Friuli Venezia Giulia, arrivano anche Filippo Bravi ed Enrico Bertoldi con con la Hyundai i20 N Rally2 hanno chiuso secondi assoluti nella passata stagione e proveranno sicuramente a migliorarsi. Vincitore della 5^ Zona Roberto Vellani con Gabriele Romei, sempre su Skoda Fabia, mentre Antonio Rusce tornerà a Cassino, questa volta con Martina Musiari alle note.

Elwis Chentre e Federico Boglietti, sempre su Skoda Fabia Rally2 Evo arrivano invece dalla 1^ Zona dopo il terzo posto dello scorso anno per cercare di afferrare nuovamente quella Coppa che hanno già vinto, l’ultima volta nel 2021 a Modena. Vincitori della 2^ Zona, Giò Dipalma e Cobra sono un altro equipaggio che arriva a Cassino per lasciare il segno al termine di una stagione a dir poco positiva con la Skoda Fabia Rally2 Evo.

Vincitore sia della 4^ Zona che della sua 7^, Giuseppe Testa è uno dei grandi favoriti, navigato da Gino Abatecola su Skoda Fabia Rally2 Evo. Testa aveva rischiato il colpaccio lo scorso anno, fermandosi a pochi metri dal traguardo con il secondo posto assoluto in tasca. Dalla Zona che comprende Lazio, Molise, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria arrivano anche Giuseppe Bergantino con Mirko Di Vincenzo e Riccardo Di Iuorio con Doriano Maini, entrambi su Skoda Fabia.

Dalla 6^ Zona Gianluca Tosi ed Alessandro Del Barba sono i capofila mentre sarà assente a sorpresa il vincitore della 8^ Zona Marco Pollara la classifica della 9^ Zona (Sardegna) hanno premiato Giacomo Scattolon, con Sauro Farnocchia e la loro Volkswagen Polo GTi R5 che si candidano per essere grandi protagonisti. La manifestazione entrerà nel vivo venerdì 27 ottobre con lo shakedown confermato a Belmonte Castello. Lo stesso tratto della località frusinate ospiterà anche la prima prova speciale in programma alle 19:04 dopo la cerimonia di partenza prevista a Cassino in Corso della Repubblica alle 18:30. I riflettori si sposteranno poi sulla Provincia di Caserta dove alle 20:00 andrà in scena la PS2 “Rocca d’Evandro Show”, un condensato di 2.46 chilometri studiato per la televisione. Dalle 20:40 i concorrenti faranno ritorno a Cassino per il riordino notturno. La seconda giornata, sabato 28 ottobre, inizierà già dalle ore 7:00 con la prima assistenza al paddock di Piazza Miranda a Cassino che anticiperà il primo giro sulle prove. Il programma della giornata comprenderà infatti tre tratti cronometrati da ripetere per due volte: “Rocca d’Evandro” nella sua lunghezza complessiva di 11.51 chilometri, l’impareggiabile “Viticuso” con i suoi 13.60 chilometri e la lunga “Terelle” di 14,65 chilometri. L’arrivo nuovamente in Corso della Repubblica a Cassino è previsto dalle 17:30.