Un Rally ambientalista, è quello di Roma Capitale in programma dal 28 al 30 luglio

Manca un mese al Rally di Roma Capitale, l’evento clou dell’estate romana, in programma dal 28 al 30 luglio come quintosppuntsmento del FIA European Rally Championship e del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e si stanno mettendo tutti i sistemi collegati con la gara. Tra questi la riduzione dell’impatto ambientale della carovana rally e del pubblico.

L’evento organizzato da Max Rendina e Motorsport Italia ha già ottenuto le due stelle nell’ambito del FIA Environmental Accreditation Programme, ma lo staff di lavoro ha incrementato l’attenzione a questi aspetti ponendosi come obiettivo di aumentare il proprio ranking all’interno del programma internazionale ambientale.

L’impegno riguarderà più di un aspetto. Anche quest’anno le vetture di staff saranno elettriche o ibride mentre il materiale necessario alla segreteria, direzione di gara e Rally Headquarters sarà prodotto utilizzando quanto più possibile fornitori certificati per le buone pratiche ambientali sempre nell’ottica di abbattere o ridurre al massimo le emissioni di CO2 sia pre-evento che durante la manifestazione. Altre attività che saranno messe in opera riguardano gran parte del materiale plastico che verrà realizzato in plastica riciclata certificata, così come le pettorine identificative dei commissari di percorso, realizzate in materiale riciclato. Gli stessi Ufficiali di Gara saranno istruiti per una completa pulizia dei materiali di allestimento prima di lasciare le proprie postazioni.

L’approvvigionamento di corrente per il parco assistenza a Fiuggi sarà garantito anche da generatori a basso consumo oltre che da energia proveniente da fonti rinnovabili e a questo si aggiunge anche un controllo capillare da parte di Diodoro Ecologia su tutto il sistema di raccolta rifiuti per conoscere l’esatto quantitativo di materiali depositati.

Il servizio catering del parco assistenza continuerà ad essere plastic free come lo fu nel 2022, tutti i rifiuti speciali (oli reflui ecc) saranno gestiti all’interno delle aree speciali allestite per lo scopo, mentre gli pneumatici usati saranno ritirati dai gommisti a fine gara. Saranno vietati i lavaggi di auto e cerchi in parco assistenza per evitare fenomeni di inquinamento e verrà incentivato il comportamento di tutti tramite campagne di comunicazione. dedicate. Tra queste primaria importanza a quella rivolta al pubblico affinché i rifiuti vengano portati con sé dopo aver assistito allo spettacolo. Si puo’ fare...