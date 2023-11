Ferrari di Sainz semidistrutta, Vasseur una furia: un tombino cancella il turno libero del GP show di Las Vegas

Nove minuti e bandiera rossa. La prima sessione del Gran Premio di Las Vegas è stata bloccata con bandiera rossa dopo 540 secondi e tanti saluti. Session will not restart. Un tombino saltato è stato colpito lungo uno degli interminabili rettilinei del tracciato di 6.120 metri danneggiando il fondo della Ferrari di Carlos Sainz. Stessa sorte per la Alpine di Esteban Ocon. Così è iniziato il weekend di Las Vegas con i piloti che sono riusciti a percorrere un paio di giri.

E così, passare dal sorriso alla rabbia è un attimo nella città della notte. Non perché sbagli puntata al Casinò, ma perché un tombino ti distrugge mezza macchina. Non una fiammante Tesla, ma una monoposto di F1, la Ferrari SF-23 di Carlos Sainz. I meccanici sono al lavoro dopo l'annullamento della prima sessione libera e intanto non si ancora quando partirà il secondo turno. Pare alle 11 italiane, che sarebbero le 2 di notte locali. Sì, avete capito bene.

In Ferrari stanno cambiando la cellula di sopravvivenza, la centralina, le batterie e pure il motore. Un danno incredibile che ha mandato su tutte le furie il team principal Vasseur: "L'impatto ha danneggiato completamente la monoscocca, il motore, la batteria. Tutto questo è semplicemente inaccettabile. Non penso che Sainz prenderà parte alla FP2".