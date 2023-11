Valentino Rossi correrà il Mondiale Endurance nel 2024. Robert Kubica iscritto nella categoria regina delle Hypercar

Dopo due anni nel GT World Challenge, l’anno prossimo Valentino Rossi parteciperà al Mondiale Endurance (WEC) nella nuova categoria Lmgt3 al volante di una Bmw, secondo un primo elenco di partecipanti pubblicato oggi dagli organizzatori. Il sette volte campione del mondo MotoGP, iscritto con il team belga WRT, guiderà una delle 18 vetture iscritte nella Lmgt3, che sostituisce la categoria Lmgte Am (auto guidate da dilettanti abbinate a professionisti). Rossi, 44 anni, è atteso soprattutto per la mitica 24 Ore di Le Mans, appuntamento clou della stagione, che si disputa il 15 e 16 giugno. L’anno scorso vinse alla Sarthe in una gara di contorno alla 24 Ore, cogliendo il primo successo al volante di una GT. Non è ancora nota l’identità dei suoi due compagni di squadra.

È stato annunciato anche un altro nome, quello del polacco Robert Kubica atteso nella categoria regina Hypercar. L’ex pilota di Formula 1, incoronato campione del mondo 2023 nella categoria inferiore LMP2 (che scomparirà in questa stagione), sarà al volante di una Ferrari privata. Già annunciato dalla sua squadra, il tedesco Mick Schumacher, figlio dell’ex stella della F1 Michael, farà il suo debutto nell’endurance nella sua categoria regina da titolare, con l’Alpine. Molti dei principali produttori hanno aderito o si uniranno alla categoria Hypercar come ha già fatto la Ferrari nel 2023, o Lamborghini e BMW, attese il prossimo anno. In totale, 14 costruttori parteciperanno al campionato (di cui nove nella Hypercar), un record nella storia del WEC.