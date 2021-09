Vallelunga, è stato un week end da tappeto rosso. GT, auto sportive, prototipi e auto da turismo: tanti i gioielli storici in gara

VALLELUNGA - Che sia a Imola, Monza, Mugello o Vallelunga, ogni stagione di gare storiche di Peter Auto comprende un evento in Italia, la culla delle più belle e prestigiose auto sportive. Quest'anno non fa eccezione alla tradizione! E la scelta per la tappa italiana è caduta una volta di più su Vallelunga, ed è stato un week end da tappeto rosso.

Il format di Peter Auto prevede gare – vere – da un’ora e passa, dedicate a diversi periodi della storia dell'automobilismo e a diverse auto da corsa su circuito: GT, auto sportive, prototipi e auto da turismo dagli anni '50 agli anni 2000 che danno vita alle gare 2.0L Cup, Classic Endurance Racing, Endurance Racing Legends, Fifties’ Legends, Group C Racing, Heritage Touring Cup, Sixties’ Endurance, Greatest’s Trophy.

C’è dunque la serie monomarca, l’unica prevista da Peter Auto, riservata alle prime Porsche 911 a passo corto da 2 litri preparate secondo i regolamenti FIA pre-66.

Il CER (Classic Endurance Racing) ha sempre griglie di partenza piene - circa 50 auto tra cui Porsche 935, BMW M1, Lola T70, Ferrari 512 BBLM - e piloti che desiderano onorare la favolosa storia delle loro macchine, lo spettacolo è garantito!

Heritage Touring Cup è il raggruppamento delle berline turismo, che hanno regalato emozioni nell'epoca d'oro dell'European Touring Car Championship (ETCC) tra il 1966 e il 1984. L'apice della stagione era la 24 ore di Spa-Francorchamps, che divenne il campo di gioco preferito dei più noti costruttori e della maggioranza dei piloti.

Vincitori di giornata a Vallelunga: David Oliver Hart con una magnifica Lola T70 MK III B nel CER 1, Franck Morel con una TOJ SC206 nel CER 2, Erik Nielsen nel Gruppo C con la Porsche 962, che è anche stato il più veloce in pista. Maxime Guenat con la poderosa Ford Capri RS 3100, mentre nel Classic Siestie Endurance c’è stato un festival delle Shelby Cobra con Christophe Van Riet. Infine Dirk e Leon Ebeling hanno dominato le due gare del Greatest’s Trophy con la mitica Bizzarini 5300 GT.