Lampi di luce Ferrari. Verstappen è ancora leader nel 2° turno libero di Istanbul ma ottimo Leclerc è 2°

Le condizioni del tracciato di Istanbul Park, scivolosissimo fin dal primo turno, sono leggermente migliorate, ma l'asfalto ha reso ancora una volta la vita difficile ai piloti. Sembra di essere sul bagnato in alcuni punti della pista, provocando improvvisi testacoda o lunghi praticamente a tutti i piloti. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas non ci hanno minimamente pensato di cercare il limite in questa situazione bizzarra ed hanno concluso in terza e quarta posizione. Il finlandese, terzo, ha rimediato un distacco di mezzo secondo da Max Verstappen che si è così confermato al comando dopo il primo posto guadagnato anche nella sessione iniziale. Hamilton, quarto, è invece a 850 millesimi dall'olandese della Red Bull-Honda.

E' chiaro che la Mercedes ha deciso di attendere l'arrivo di un minimo di grip per lasciar sfogare i propri piloti. E questo probabilmente avverrà nel terzo turno di domani, sempre che qualche "genio" non decida nuovamente di lavare la pista... Verstappen non si è risparmiato e in condizioni così instabili si è trovato a meraviglia realizzando il primo crono in 1'28"330. Molto bene Charles Leclerc, che ha saputo leggere bene il tracciato e pure lui non si è tirato indietro andando a prendersi la seconda prestazione in1'28"731 con una Ferrari che in realtà non ha portato particolari sviluppi. Alexander Albon, con la seconda Red Bull-Honda, è quinto, ma a 1"033 dal suo compagno di squadra. Bene come sempre l'Alpha Tauri-Honda con Daniil Kvyat sesto e Pierre Gasly settimo mentre Sebastian Vettel è risultato ottavo senza infamia e senza lode su un circuito che nel lontano 2006 lo vide per la prima volta in F1 con la BMW Sauber, team che lo portò fino in Turchia per partecipare al solo turno di prove libere. E lui sbalordì tutti segnando il primo tempo.

Nella top 10 è entrato Lance Stroll, nono, che ha molto da riscattare dopo le deludenti ultime prove offerte con la Racing Point-Mercedes. Decimo Lando Norris con la McLaren-Renault, stretto nella morsa delle monoposto rosa. Undicesimo è infatti Sergio Perez che incredibilmente rischia di non correre in F1 il prossimo anno, come ammesso da lui stesso nella conferenza stampa di giovedì. I posti disponibili sono pochi, la sua unica e seria chance può essere la Red Bull, ma come abbiamo già riportato, Verstappen ha chiaramente detto che se non verrà confermato Albon, lui vuole Nico Hulkenberg. E' dodicesima la prima Renault, con Esteban Ocon, mentre bene ha lavorato Antonio Giovinazzi, tredicesimo con l'Alfa Romeo-Ferrari che ha visto Kimi Raikkonen compiere qualche piroetta di troppo, come i due piloti della Williams-Mercedes. E proprio il team di Grove deve scontare l'assenza del nuovo team principal Simon Roberts, risultato positivo al Covid-19 prima di partire per la Turchia. Assente anche il team principal Ferrari Mattia Binotto, non per Covid-19 per fortuna, ma perché sta seguendo a Maranello i lavori in vista del 2021 e 2022.

Venerdì 13 novembre 2020, libere 2

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'28"330 - 37 giri

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'28"731 - 45

3 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'28"905 - 43

4 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'29"180 - 39

5 - Alexander Albon (Red Bull-Honda) - 1'29"363 - 42

6 - Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) - 1'29"689 - 43

7 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'29"944 - 43

8 - Sebastian Vettel (Ferrari) - 1'30"022 - 41

9 - Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) - 1'30"297 - 38

10 - Lando Norris (McLaren-Renault) - 1'30"907 - 39

11 - Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) - 1'31"104 - 38

12 - Esteban Ocon (Renault) - 1'31"380 - 36

13 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'31"493 - 39

14 - Carlos Sainz (McLaren-Renault) - 1'31"498 - 40

15 - Daniel Ricciardo (Renault) - 1'31"660 - 35

16 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'31"932 - 43

17 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'32"302 - 39

18 - Romain Grosjean (Haas- Ferrari) - 1'32"570 - 33

19 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'32"807 - 37

20 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'33"488 - 40