Verstappen cambia passo nel 3° turno libero di Jeddah ed è il più rapido davanti ad Hamilton

JEDDAH - Max Verstappen spaventa Lewis Hamilton. La Red Bull-Honda ha trovato una perfetta intesa con le gomme soft, cosa che non è riuscita alla Mercedes tanto che il pilota inglese ha accusato un minore grip rispetto alle Pirelli dure. Sembra un controsenso, ma questo si è verificato nel terzo turno libero di Jeddah. Verstappen ha costantemente migliorato il proprio tempo mostrando che non basta un giro per sfruttare al meglio le soft, ma anche due-tre-quattro. L'olandese ha chiuso il turno con il tempo di 1'28"100 mentre Hamilton ha concluso in 1'28"314. Ma a preoccupare la Mercedes è anche il rendimento del secondo pilota. Sergio Perez, dopo un venerdì trascorso tra prove a pieno carburante e una certa lentezza nell'assorbire al meglio il nuovo tracciato, ha piazzato il terzo crono in 1'28"629 mentre Valtteri Bottas è in ritardo, sesto in 1'29"019. E davanti a lui, si sono piazzate anche le due Alpha Tauri-Honda di uno splendido Yuki Tsunoda, quarto in 1'28"641, e Pierre Gasly, quinto in 1'28"715. Di fatto, quattro power unit Honda nelle prime cinque posizioni.

La Ferrari insegue in settima posizione con Charles Leclerc e in ottava con Carlos Sainz, rispettivamente col tempo di 1'29"101 e 1'29"149. La SF21 del monegasco fortunatamente non ha subìto particolari danni al cambio o al motore nell'incidente di ieri, evitando a Leclerc di rimediare qualche penalità. Prosegue il buon momento dell'Alpine-Renault, nona con Esteban Ocon e undicesima con Fernando Alonso. Tra le due vetture blu, la McLaren-Mercedes di Lando Norris che anche a Jeddah pare lontana dalla forma estiva quando era regolarmente davanti alle due Ferrari. Buon 12esimo Antonio Giovinazzi, appena davanti al compagno Kimi Raikkonen. In ritardo Daniel Ricciardo, 14esimo, e le due Aston Martin-Mercedes che, come la Mercedes, sembra soffrire le gomme soft.

Da rilevare che Hamilton, mentre procedeva lentamente dopo un giro veloce, alla curva 1 ha ostacolato Gasly e nella parte centrale del tracciato ha fatto prendere uno spavento a Nikita Mazepin trovandosi in piena traiettoria mentre sopraggiungeva il russo. Ma la direzione gara non sembra avere l'intenzione di prendere provvedimenti.

Sabato 4 dicembre 2021, libere 3

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'28"100 - 20 giri

2 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'28"314 - 23

3 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'28"629 - 21

4 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'28"641 - 20

5 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'28"715 - 22

6 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'29"019 - 19

7 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'29"101 - 22

8 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'29"149 - 19

9 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'29"177 - 19

10 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'29"300 - 18

11 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'29"418 - 21

12 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'29"590 - 20

13 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'29"689 - 24

14 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'29"717 - 19

15 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'30"030 - 14

16 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'30"034 - 17

17 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'30"296 - 15

18 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'30"366 - 17

19 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'30"933 - 20

20 - Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) - 1'30"979 - 23