Verstappen guida a 120 km/h a Nizza: filmato sui social e multa salata in arrivo. Limite di velocità superato

La Formula Uno è in pausa, ma Max Verstappen non rinuncia alla velocità. Anche quando dovrebbe. Il campione del mondo in carica è stato infatti filmato mentre guidava la sua Aston Martin Valkyrie a 120 km/h nel tunnel Canta-Galet sull'autostrada A8, superando quindi i 90 km/h consentiti dal codice stradale.

Il video è stato pubblicato da Mark Cox ed è diventato subito virale sui social. Dal filmato si notano diverse infrazioni commesse dall'olandese, che indossa delle cuffie mentre tiene il volante con una sola mano. Secondo i media francesi, i filmati sono stati acquisiti dalla polizia francese, che li studierà per multare il pilota della Red Bull, che nel suo tragitto potrebbe aver incontrato anche un autovelox.

Even during summer break Max is driving a Newey spaceship😭 pic.twitter.com/9qAMW0agSB — Enzo  (@Aperta) August 19, 2023

Un conto decisamente salato aspetta quindi Verstappen, che potrà sfogarsi il prossimo weekend, quando la Formula Uno tornerà in pista a Zandvoort, per il Gran Premio d'Olanda.