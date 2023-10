Verstappen pronto a festeggiare il terzo mondiale già sabato in Qatar nella gara Sprint

Non c'erano dubbi, praticamente fin dal primo Gran Premio come saggiamente aveva dichiarato George Russell dopo Sakhir, su chi avrebbe vinto il Mondiale F1 2023. Max Verstappen è stato il leader assoluto della stagione e soltanto per un breve periodo a inizio campionato è stato insidiato da Sergio Perez, poi malamente crollato psicologicamente proprio come accaduto lo scorso anno. Rimaneva soltanto da capire il giorno in cui Verstappen avrebbe portato a tre i titoli mondiali conquistati. Tre come Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet, Ayrton Senna.

Dunque, quando lo vincerà il terzo mondiale Verstappen? Gli mancano 3 punti soltanto e il suo primo e unico rivale è Sergio Perez. Verstappen ha 400 punti, Perez 223, meno 177 lunghezze. Mancano sei Gran Premi al termine della stagione a cui vanno aggiunte le gare Sprint di Losail, Austin e San Paolo. Il discorso è questo: se Perez vincerà tutti i sei Gran Premi e tutte e tre le corse Sprint, arriverà a 403 punti. Verstappen nei sei GP rimasti e nelle tre Sprint, deve praticamente sempre ritirarsi, o non arrivare a raccogliere tre miseri punticini. Cosa fattibile? Diciamo proprio di no.

Ecco quindi che il Mondiale potrebbe essere assegnato sabato 7 ottobre al termine della corsa Sprint di Losail, in Qatar. Sarebbe certamente una novità assegnare un campionato del mondo alla bandiera a scacchi di una Sprint di mezzora e tra l'altro in un Paese quasi inedito per la F1. Se Verstappen non dovesse incassare i tre punti sabato 7 ottobre, potrebbe comunque divenire campione se Perez non arriva tra i primi tre. Insomma, è una passeggiata iridata quella che si prospetta per Max in questo finale di stagione