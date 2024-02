Wec, il 2 marzo si apre la stagione con la 1.812 km del Qatar. A Doha si sfideranno 37 vetture tra cui 19 hypercar

Si scaldano i motori in vista dalla 1812 km del Qatar, gara di apertura della stagione 2024 del Wec, World Endurance Championship. La competizione scatterà sabato 2 marzo, con 14 costruttori al via, 37 vetture in corsa, e ben 111 piloti impegnati in pista provenienti da 28 paesi diversi. Durante il recente prologo, sempre sul circuito di Doha, i migliori riferimenti cronometrici sono stati ottenuti dalla Porsche 963 del team Porsche Penske Motorsport, per le hypercar; e dalla McLaren 720S della squadra United Autosport, tra le vetture della nuova classe LMGT3. Con le hypercar che ad ogni giro da 5,418 km viaggeranno per il 45% del tempo a gas completamente aperto, e toccheranno i 307 km/h, lo spettacolo è assicurato.

Oltretutto, saranno 19 le vetture dalla top class impegnate nella competizione, a testimonianza di una categoria e di un campionato in netta crescita. La gara, oltre a fornire il livello di competitività reale delle vetture del Wec, segnerà il debutto di nel mondiale endurance in classe LMGT3 per Valentino Rossi, con la Bmw M4 del team WRT; per Jenson Button, che sarà pilota dell’Hertz team Jota, in classe hypercar; e di Mick Schumacher, che gareggerà nella classe regina con il team Alpine Endurance. Da seguire con attenzione anche il team tutto femminile delle Iron Dames, formato da Doriane Pin, Sarah Bovy, e Michelle Gatting, impegnato al volante della Lamborghini Huracan LMGT3.