Wec, la Isotta Fraschini terza casa automobilistica italiana iscritta al Wec ed alla 24h di Le Mans nella stagione 2024

MILANO – Adesso è ufficiale: la Isotta Fraschini, la casa automobilistica italiana rilanciata nel 2018 dopo essere stata attiva nella prima metà del secolo scorso, è il nono costruttore che prenderà parte al World Endurance Championship e anche alle 24h di Le Mans nella classe regina, quella della Hypercar (Lmh). L'Automobil Club de l'Ouest (Aco), l'organizzatore del Wec, e la Federazione Internazionale dell'Automobile (Fia), hanno confermato l'elenco degli iscritti alla prossima stagione, fra i quai compare anche il marchio milanese. «L’iscrizione – si legge in una nota – è avvenuta con la licenza italiana di Concorrente dallo storico numero 14 assegnato a Isotta Fraschini dall’Automobile Club d’Italia».

La Isotta Fraschini si aggiunge così a Cadillac, Porsche (che fornisce auto anche allo Hertz Team Jota e alla Proton Competition), Toyota, Bmw, Alpine, Ferrari, Lamborghini e Peugeot. «È stato un immenso piacere, dopo due anni di duro lavoro, ricevere dalla Fia/Aco la comunicazione della partecipazione della Isotta Fraschini Tipo 6 Lmh-C al Wec 2024», ha commentato il presidente della società Alessandro Fassina. Che ha aggiunto: «Siamo coscienti del grande impegno che dovremo dedicare per essere all’altezza dei grandi costruttori presenti nel campionato».

Il marchio milanese ha fatto sapere che la partecipazione è frutto di una collaborazione con la Duqueine, società leader mondiale nella costruzione in materiale composito per componenti aeronautiche e vetture da competizione. L'omonima scuderia, la Duqueine Engineering, gestirà invece le attività sportive in pista, mentre Isotta Fraschini si occuperà della gestione tecnica dopo aver sviluppato la hypercar assieme alla Michelotto Engineering.

Il marchio, ha assicurato Claudio Berro, che guida le attività del motorsport della Isotta Fraschini, puntava a prendere parte al Wec 2024: «Dopo un anno di intenso lavoro, coadiuvati dalla Michelotto Engineering, il progetto ha raggiunto il suo obiettivo – ha dichiarato il manager con trascorsi in Ferrari e Peugeot – Ora dovremo confrontarci con i più importanti costruttori di auto al mondo, un impegno che motiverà ancora di più sia noi sia Duqueine, nostro partner sportivo». Per la sua nuova avventura la Isotta Fraschini – il terzo marchio italiano al via nel Wec dopo Ferrari e Lamborghini – il 36enne francese Jean-Karl Vernay (già vincitore, 10 anni fa, a Le Mans nella classe Gte Am) e Alex Garcia, promessa messicana del motorsport di appena 20 anni.