In Cile torna a vincere la Ford con Tanak. Toyota conquista il terzo titolo costruttori consecutivo

In una stagione in cui la Ford Puma Rally1 Hybrid del team M-Sport è stata oggetto di numerosi problemi tecnici, la tenacia di Ott Tanak, navigato da Martin Jarveoja, ha portato a due successi, tra cui l’ultimo nel recente rally del Cile. Una gara in cui l’equipaggio estone ha sfruttato al meglio la posizione di partenza favorevole, ed ha optato per la scelta di gomme migliore nella giornata del sabato. Nell’ultima fase della corsa, per Tanak si è trattato di amministrare lasciando ai piloti alle sue spalle solamente la lotta per la seconda posizione.

Infatti, si è accesa la battaglia tra i due alfieri Hyundai Suninen e Neuville, con il primo che ha compromesso la gara con un errore del quale ha approfittato il belga, che ha conquistato il secondo posto finale con l’altra i20 N Rally1, ed anche Evans, con la Toyota GR Yaris Rally1, che è riuscito a salire sul gradino più basso del podio. Solamente quarto, al termine del rally cileno, il leader della classifica piloti, nonché campione del mondo in carica, Kalle Rovanpera, che però già annusa la conquista del secondo mondiale consecutivo. Il team Toyota Racing, grazie ai punti conquistati, torna dalla trasferta cilena con un altro titolo costruttori in bacheca, il terzo consecutivo, a dimostrazione del valore della squadra e della vettura.