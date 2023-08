Evans su Toyota aumenta il vantaggio sulle Hyundai Neuville: in Finlandia ipoteca il suo settimo successo iridato

JYVÄSKYLÄ – Elfyn Evans e la scuderia Toyota Gazoo Racing Team sono sempre in testa al Rally Finlandia, valido come nona prova del mondiale di specialità (Wrc) del 2023. Il britannico era subentrato venerdì al comando della corsa dopo che il battistrada, il compagno di squadra nonché leader della classifica iridata provvisoria Kalle Rovanperä si era rovesciato con una delle quattro Gr Yaris ibride della classe regine in competizione. Sabato il giovane finnico non è però riuscito a rientrare e trascorre il fine settimana “casalingo” in qualità di spettatore tutt'altro che disinteressato.

Il secondo e il terzo della generale, ossia lo stesso Evans (55 punti di ritardo) e Thierry Neuville (Hyundai i20 N), si stanno contenendo i gradini più alti del podio. Il margine di Evans, che è stato il più veloce in 7 degli 8 stage di sabato, è piuttosto solido e supera i 32 secondi, 25 in più rispetto al giorno prima. Il belga sotto contratto con il costruttore coreano ha vinto finora 3 cronometrate su 18 e sembra molto concentrato sulla condotta, per arrivare in fondo: «È bello trovarsi in questa posizione qui, in Finlandia: non ce lo aspettavamo», ha commentato a fine giornata.

Sia Evans sia Neuville hanno la possibilità non solo di ridurre il ritardo da Rovanperä, ma anche di allungare su Ott Tänak (Ford Puma), un "cliente" sempre difficile (è il quarto della graduatoria iridata), già costretto venerdì al ritiro per un problema al motore. La lotta per il terzo posto nel Rally Finlandia è una contesa a due fra Takamoto Katusta (che ha vinto due stage, incluso l'ultimo di sabato) con la Toyota Gr Yaris e Teemu Suninen (Hyundai i20 N), attualmente il miglior finnico (due si sono dovuti ritirare). A fine giornata il giapponese precede Suninen di 6,4'', ma i due si sono alternati sul podio virtuale e viaggiano rispettivamente a 1:27.8 e 1:34.2 dalla vetta.

In quinta posizione resiste sempre Jari-Matti Latvala, il team principal della squadra giapponese, sostituito in “regia” dall'ex numero uno di Toyota, Akio Toyoda. Latvala ha un ritardo dal connazionale di oltre 2 minuti e 5 secondi, ma conserva un margine di quasi 4 minuti e mezzo sul primo del Wrc2, che è diventato Oliver Solberg, lo svedese che guida una Skoda Fabia e che occupa la sesta piazza rilevata alla fine della Ss15 da Jari Huttnen, sempre con una vettura del costruttore della Repubblica Ceca, che ha accusato un problema meccanico. Domenica il gran finale con gli ultimi 51,64 chilometri contro il tempo e i anche i pesanti punti del power stage da assegnare.