Evans su Toyota trionfa nel Rally Finlandia. Neuville su Hyundai secondo, torna sul podio anche il giapponese Katsuta

JYVÄSKYLÄ – Elfyn Evans ha vinto per la seconda volta il Rally Finlandia: per il britannico che corre con la Toyota Gr Yaris ibrida si tratta della settima affermazione in carriera nella classe regina. Con questo successo rilancia anche le sue quotazioni in ambito iridato: nella classifica generale assoluta conferma la sua seconda posizione dietro al compagno di scuderia Kalle Rovanperä, costretto al ritiro dopo la giornata di venerdì dopo essersi ribaltato nella Ss8, ma riduce il suo ritardo di 30 lunghezze.

In Finlandia Evans ha fatto il pieno di punti: ai 25 della vittoria ha sommato anche i 5 del Power Stage (è stato il più veloce in 10 cronometrate su 22) nel quale si è imposto per 9 decimi a spese di Thierry Neuville (Hyundai i20 N), secondo anche nella generale (a oltre 39'') e terzo in quella del mondiale. Il podio è stato completato da Takamoto Katsuta (terzo podio in carriera) con la seconda delle tre Gr Yaris che hanno tagliato il traguardo. Il suo ritardo dalla vetta è stato di 1:36.7. Il giapponese si è aggiudicato l'interessante sfida con Teemu Suninen, quarto con l'altra Hyundai i20 N del Wrc1 che ha completato il rally: fra i due appena 4,3''. Suninen è però risultato il primo dei finnici.

Jari-Matti Latvala, il 38enne Team Principal della scuderia Toyota Gazoo che ha gareggiato in via eccezionale, si è classificato quinto e ultimo dei piloti in gara nella classe regina a poco meno di due minuti e mezzo dal connazionale e con oltre 5:24 di margine sul sesto e primo del Wrc2, Oliver Solberg con la Skoda Fabia Rs. L'altra vettura ibrida arrivata al traguardo è la Ford Puma di Pierre Louis Loubet, che ha chiuso oltre la 40^ posizione per aver prima perso una ruota e poi anche per aver accusato un problema al motore.

Tra un mese il World Rally Championship fa tappa in Grecia, penultima gara sullo sterrato e quartultima del calendario mondiale: l'anno scorso si era imposto Neuville, che avrebbe assoluto bisogno di vincere di nuovo. Nella generale Rovanperä resta saldamente al comando a quota 170, mentre Evans si è portato a “sole” 25 lunghezze con il belga 11 punti più dietro (134). Gli altri sono rimasti fermi: Ott Tänak (Ford Puma) a 104, Sèbastien Ogier (Toyota Gr Yaris) a 98, Esapekka Lappi, pure lui fra i ritirati con la Hyundai i20 N, a 87. Inchiodato a quota 46 Dani Sordo (Hyundai i20 N), che come Ogier non ha preso il via, è stato scavalcato da Katsuta salito a 58. Con la sua apparizione nel Wrc, Latvala si è guadagnato 11 punti (uno addirittura grazie al Power Stage) e si è inserito al sedicesimo posto nella generale individuale. «È stato un fine settimana memorabile – ha dichiarato all'arrivo – Grazie a Toyota per avermi concesso questa opportunità».