Wrc, Evans (Yaris) corre per il titolo mondiale nell'Aci Rally Monza. Sfida tra Hyundai e Toyota fra i costruttori

MONZA - L'Aci Rally Monza è la settima e ultima tappa del Wrc 2020, il cui calendario è stato più volte rivisto e rimaneggiato per via della pandemia. Si tratta della seconda prova italiana consecutiva dopo quella sarda dello scorso ottobre e dopo l'annullamento del Rally del Belgio, che era stato inserito nel programma in una seconda fase. Malgrado le limitazioni agli spostamenti, l'interesse è grande: gli equipaggi al via saranno 95. Il tracciato complessivo sfiora i 515 chilometri, solo meno della metà dei quali (poco più di 241) contro il tempo. I piloti dovranno affrontare 16 speciali. Quello lombardo è il solo rally del 2020 che si corre interamente sull'asfalto.

Elfyns Evans, il britannico ingaggiato a inizio stagione dalla Toyota che gli ha affidato una delle Yaris in competizione, è ad un passo dal suo primo titolo iridato. Nelle sei gare precedenti (due successi, un terzo e tre quarti posti) ha accumulato un vantaggio di 14 sul compagno di scuderia Sebastien Ogier. Salvo clamorosi colpi di scena, la sfida per l'alloro è una tra loro due, perché Thierry Neuville (Hyunda i20 coupé) rincorre Evans con un ritardo di 24 punti. In caso di en-plein (vittoria nel rally e nel power stage) un pilota ne può conquistare al massimo 30.

L'ambiziosa Hyundai, che aveva "strappato" al team giapponese il campione uscente, l'estone Ott Tänak (solo quarto della generale assoluta provvisoria a 28 punti da Evans), si dovrà verosimilmente accontentare di difdendere il titolo costruttori ottenuto un anno fa in Asutralia, quando l'ultima gara venne cancellata per via degli incendi che avevano colpito il paese. Alla vigilia dell'Aci Rally Monza i coreani hanno 208 punti in classifica contro i 201 dei giapponesi.

Il cuore dello storico evento è l'Autodromo Nazionale di Monza. Il primo stage (4,33 km) si corre giovedì pomeriggio con partenza poco dopo le 14. Venerdì la gara prosegue con 5 cronometrate per un totale di poco meno di 70 chilometri. Sabato si disputano 7 frazioni (127 chilometri fuori dal circuito), mentre domenica sono in programma gli ultimi tre stage, con il secondo passaggio della Serraglio (14 km) che vale 5 pesantissimi punti. Fra i nomi iscritti nel Wrc1 Hyundai schiera lo spagnolo Dani Sordo, vincitore in Sardegna, che affianca Neuville e Tänak ed il norvegese Ole Christian Veiby. Il poker di Toyota è composto da Evans, Ogier, Kalle Rovanperä e dal giapponese Takamoto Katsuta. Le tre Fiesta della M-Sport sono guidate da Teemu Suninen, Esapekka Lappi e Gus Greensmith.