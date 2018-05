WRC, Neuville (Hyundai) in testa dopo la prima giornata in Portogallo. Ogier e Latvala k.o.

PORTO – I 9 stage della prima giornata (che include la speciale notturna di giovedì sera) del Rally del Portogallo sono stati tutt'altro che avari di emozioni come confermano gli avvicendamenti al vertice della classifica provvisoria. Solo dalla settima frazione il leader, cioè Thierry Neuville (Hyundai i20 coupé), è riuscito a mantenersi al comando andando al secondo riposo con un margine di una ventina di secondi su Elfyn Evans (Ford Fiesta) e di 24 e qualche decimo sul compagno di squadra Dani Sordo.

Ott Tänak (Toyota Yaris) che aveva dormito da primo della classe ha avuto un duro risveglio nella seconda cronometrata, nel corso della quale è stato fermato da un problema meccanico. Gli è subentrato in testa Hayden Paddon (Hyundai i20 coupé), subito “sfrattato” da Kris Meeke (Citroen C3) con la SS03. Il britannico ha passato il testimone a Sordo (Hyundai i20 coupé) nella quarta, salvo poi riprendersi la leadership con la quinta. Paddon si è issato di nuovo al comando nella sesta, prima di uscire di scena nella settima per via di un incidente.

Nel frattempo erano già “saltati” Sébastien Ogier (Ford Fiesta), Jari Matti Latvala (Toyota Yaris) e Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 coupé). La prova sullo sterrato lusitano sembra “congiurare” in favore di Neuville, che pur dovendo comunque continuare a schiacciare sull'acceleratore sa di disporre di una irripetibile occasione per passare al comando del mondiale.

Il rally è tutt'altro che finito (mancano ancora 11 speciali per un totale di circa 205 chilometri), ma con rivali quotati come Ogier fuori dai giochi il belga deve dimostrare di essere in grado di amministrare la situazione. Il cinque volte campione del mondo è finito fuori strada dopo 17 chilometri nella cronometrata Viana do Castelo, la prima del pomeriggio. Nel rally ad eliminazione, fra i piloti del Wrc1 sono rimasti in corsa ancora Teemu Suninen (Ford Fiesta) quarto, Mads Ostberg (Citroen C3), risalito fino al quinto posto (a 20 secondi dal terzo), Esapekka Lappi (Toyota Yaris) è sesto a pochi decimi dal norvegese, Meeke è scivolato in settima posizione (ma è anche rimasto vittima di una foratura) e Craig Breen (Citroen C3) è ottavo, seppur a quasi due minuti e mezzo. Il Doppio Chevron ha ancora tre auto in corsa: in una gara come quella del Portogallo è importante.