Wrc, Ogier e Toyota dominano il Monte Carlo: il francese primo davanti al compagno di squadra Rovanperä e Neuville (Hyundai)

MONACO – Il mondiale di rally 2023 è cominciato nel segno di Toyota. E di Sébastien Ogier. Il francese ha vinto 6 delle prime otto cronometrate del Rallye Monte Carlo, gara inaugurale della stagione, e la Gr Yaris del costruttore giapponese è sempre stata la più veloce. Il risultato è che dopo 145 chilometri contro il tempo ci sono due Toyota Gr Yaris in testa e tre fra le prime cinque. Al comando c'è Ogier, che insegue la nona affermazione nella prova organizzata dall'Automobile Club de Monaco: «Sono molto soddisfatto, ma sono anche contento di portare “a casa” la macchina questa sera», ha detto.

In testa dal primo stage, l'otto volte iridato ha progressivamente incrementato il vantagguo sul suo più diretto inseguitore: a fine giornata è il campione in carica e compagno di scuderia Kalle Rovanperä (una cronometrata vinta), che gli rende 36'', ma in precedenza erano stati anche l'altro collega del Toyota Gazoo Racing Elfyn Evans (il più veloce nello stage numero 6) e Thierry Neuville. Con la Hyundai i20 N, il belga occupa il podio provvisorio a 1.9 secondi dal 22enne finnico: «Un altra buona frazione – ha commentato al termine dell'ultima prova di venerdì – ma ovviamente non riusciamo ad avvicinare i tempi e non so perché».

Con la Ford Puma della M-Sport Ott Tänak è ai piedi del podio, ma accusa un ritardo di 16.3 secondi da Neuville. «La macchina è piuttosto “confortevole” da guidare, ma, come dire, non è ancora abbastanza, “dinamica”», ha commentato l'ex pilota della Hyundai già campione del mondo con la Toyota. Evans è quinto a oltre un minuto e due secondi da Ogier e può guardare soprattutto davanti. Alle sue spalle c'è lo spagnolo Dani Sordo, che con la seconda Hyundai i20 N è sesto a quasi 28 secondi dal britannico.

Nella Top 10 sono rimasti solo altri due piloti della classe regina: Takamoto Katsuta (Gr Yaris), con un ritardo inferiore ai 3'' da Sordo e Esapekka Lappi con la terza i20 N, che viaggia però già a quasi 25'' dal giapponese. Le altre due Ford Puma plug-in sono lontane: Pierre-Louis Loubet, che ha bucato e che ha avuto problemi con lo sterzo in due stage, è 29^ a 11:33.8, mentre Jourdan Serderidis è 35^ a 13.40.6. Il russo Nikolay Gryazin (Skoda Fabia) e il francese Yohan Rossel (Citroen C3) sono nono e decimo e aprono la classifica del Wrc2. Il primo equipaggio italiano è quello composto da Matteo Gamba e Nicolò Gonella, 23^ con la Skoda Fabia Rally2 evo. Sabato si parte alle 8.24 con il primo dei 6 stage in programma: quasi 112 i chilometri da percorrere.