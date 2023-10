Wrc, Rovanperä (Toyota) al via nel Rally dell'Europa Centrale per bissare il titolo 2022. Torna anche Ogier

PASSAU – Il World Rally Championship (Wrc) torna in Europa: nel fine settimana si corre la prova dell'Europa Centrale che coinvolge non solo la Germania, dove si trova il quartier generale della corsa (Passau è anche nota come la “Città dei tre fiumi”), ma anche Austria e Repubblica Ceca. Si tratta della penultima gara dell'edizione 2023 del Wrc e anche della seconda (su tre) che si corre interamente sull'asfalto.

Il finnico Kalle Rovamperä (Toyota Gr Yaris) parte di nuovo con la possibilità di aggiudicarsi il titolo mondiale individuale. In Cile aveva chiuso solo quarto (per la quarta volta in questa stagione) e l'aveva mancata, ma a Passau, con 31 lunghezze di margine sul compagno di squadra Elfyn Evans (217 contro 186), sarà ancora più semplice confermarsi sul tetto del mondo. Il britannico è il solo che può ancora sbarrargli la strada verso l'alloro iridato, perché già il terzo, Thierry Neuville (Hyundai i20 N) è troppo lontano (155).

Ott Tänak (Ford Puma), vittorioso in Cile, contende il podio assoluto al belga, che ritroverà l'anno prossimo alla Hyundai, che lo ha ingaggiato di nuovo dopo un anno di contratto con la M-Sport: fra i due ci sono appena 9 punti. La sfida tra “big” sarà animata anche da Sébastien Ogier, alla sua settima presenza stagionale con la Toyota: nelle precedenti sei uscite ha vinto tre volte (Montecarlo, Messico e Kenia). Al solito, il colosso giapponese schiera anche una quarta Gr Yaris, affidata a Katsuta Takamoto, già sul podio (terzo) in Finlandia. Il Toyota Gazoo Racing Team celebrerà in “casa” tra il 16 e il 19 novembre il doppio titolo: quello a squadre lo ha già vinto, mentre per quello individuale deve solo capire che alzerà al cielo il trofeo tra Evans e Rovanperä.

Gli altri piloti impegnati nella classe regina nel Rally dell'Europa Centrale sono i finnici della Hyundai Esapekka Lappi e Teemu Suninen e Pierre Louis Loubet e il 24enne belga con licenza lussemburghese Grégoire Munster, che debutta nel Wrc1 con la Ford Puma della M-Sport, la stessa auto del francese. Il tracciato è articolato su 18 prove speciali per un totale di 310 chilometri contro il tempo. Si comincia giovedì con due stage (2,55 e 8,92 km) nella Repubblica Ceca e si prosegue venerdì con altri 6. Sabato ne sono in programma altrettanti, inclusi i due passaggi sulla cronometrata più lunga, la Mühltal da 27,15 km, prima dei quattro conclusivi di domenica.