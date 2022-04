Wrc, Rovanperä (Toyota) domina la prima giornata del Rally di Croazia. Neuville (Hyundai) è quarto con 100 secondi di penalità

ZAGABRIA – Complice un provvedimento disciplinare multiplo a carico di Thierry Nueville (Hyundai i20 N), raggiunto anche da una sanzione economica per eccesso di velocità nel trasferimento dopo la quarta cronometrata, Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) ha già ipotecato il successo nel Rally di Croazia, valido come terza tappa del calendario mondiale di specialità.

Il giovane finnico è sempre stato in testa ed ha fatto registrare il miglior tempo in 6 dei primi 8 stage e al termine della giornata di venerdì del Rally di Croazia ha già oltre un minuto e 23 secondi di vantaggio sul più immediato inseguitore. Che è l'estone della Hyundai Ott Tänak, che non è sembrato essersi trovato a proprio agio sull'asfalto nei dintorni di Zagabria.

Sul podio virtuale c'è anche Craig Breen con la Ford Puma della scuderia M-Sport che viaggia a 1:35.2. Su strada il belga della squadra coreana ha reso 24'' a Rovanperä, che per effetto dei provvedimenti disciplinari sono lievitati a due minuti e 4 secondi. Nueville era stato il più veloce nell'ultima frazione di venerdì ed è quarto assoluto a mezzo minuto dal podio.

La Hyundai ha anche lo svedese Oliver Solberg in quinta posizione a 34'' dal compagno di squadra. Poi le altre due Yaris del Toyota Gazoo Racing Team: Elfyn Evans (il vincitore del secondo stage sfuggito a Rovanperä) è sesto a nemmeno una dozzina di secondi dallo scandinavo e il giapponese Takamoto Katsuta è settimo, ma già a quasi 3 minuti e mezzo. Fuori dai giochi gli altri piloti del Wrc1. Il primo del Wrc2 è il francese Yohan Rossel, ottavo con la Citroen C3 Rally2 a 5:12.6.