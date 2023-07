Rovanperä (Toyota) domina il Rally Estonia: si aggiudica tutti i 9 stage di sabato e guadagna più di mezzo minuto su Neuville (Hyundai)

TARTU – Con la Toyota Gr Yaris Kalle Rovanperä ha fatto il vuoto alle sue spalle nel Rally Estonia, l'ottava delle 13 prove del World Rally Championship 2023. Venerdì sera il campione del mondo in carica era andato al riposo con appena 3'' di margine su Thierry Neuville, il belga che corre con la Hyundai i20 N. Alla vigilia delle ultime 4 cronometrate, il giovane finnico ha aggiunto un altro mezzo minuto di margine (34,9'' in totale) che potrebbe limitarsi a gestire domenica, quando si assegnano tutti i punti: i 25 della vittoria e i 5 del Power Stage.

La superiorità di Rovanperä, che non partiva più davanti agli altri (il poco invidiato onore è toccato a Ott Tänak, al volante della Ford Puma), è stata non meno che sorprendente perché è stato il più veloce in tutte le frazioni della giornata, ben 9, confermando il suo feeling con la gara baltica, che si era aggiudicato anche nel 2022 e nel 2021. Il podio virtuale è completato dalle i20 N perché dietro a Neuville c'è sempre Esapekka Lappi, terzo a 45,4'' dal battistrada, ma a 10,5'' dal compagno di squadra, che non potrà “attaccare”.

Elfyn Evans (Toyota Gr Yaris) è sempre quarto e insegue Lappi a 7,3''. Poi il terzo dei quattro finnici della Top 10, ossia il rientrante nel Wrc1 Teemu Suninen, schierato dalla Hyundai con la macchina che era stata di Craig Breen, il pilota irlandese deceduto in un incidente alla vigilia del Rally di Croazia e che si alternava con Dani Sordo. Suninen viaggia a oltre 100 secondi dalla vetta e a meno di 50 da Evans.

Pierre Louis Loubet (Ford Puma) mantiene la M-Sport in sesta posizione, seppur a 2:25.5 da Rovanperä, che deve tuttavia difendere da Takamoto Katsuta che guida la terza Gr Yaris ibrida: il giapponese è a soli 7''. Malgrado i 5 minuti di penalità per la sostituzione del motore, Tänak è entrato nella zona punti dopo la seconda cronometrata di giornata: l'idolo di casa è ottavo, verosimilmente l'ultima posizione “possibile” senza incidenti da parte di chi lo precede (Katsuta ha un margine superiore ai 3 minuti e 22 secondi su di lui). La Top 10 molto nordica è completata da Andreas Mikkelsen, nono con la Skoda Fabia, e da Sami Pajari, il quarto finnico fra i primi dieci (il quinto è dodicesimo), anch'egli con la vettura della Freccia Alata: i due sono il primo e il secondo del Wrc2.