Wrc, Rovanperä (Toyota) si ribalta e cede il comando del Rally di Finlandia al compagno di squadra Evans. Latvala addirittura quinto

JYVÄSKYLÄ – Anche i migliori si capottano. È accaduto a Kalle Rovanperä (Toyota Gr Yaris), campione del mondo in carica, in testa al mondiale di rally 2023 e, almeno fino alla fine della settima cronometrata del Rally di Finlandia (si è “rovesciato” nell'ottava, che non aveva mai corso prima), anche al comando della nona prova del calendario iridato. Il giovane finnico si è però ribaltato: rientrerà sabato, ma per giocarsi i soli punti del Power Stage. Rovanperä insomma dovrà rinviare l'appuntamento con il suo primo successo “domestico”.

Prima di lui erano già “saltati” (definitivamente) sia Esapekka Lappi (Hyundai i20 N) sia Ott Tänak (Ford Puma), costretti al ritiro rispettivamente per uno “spettacolare” incidente e per problemi al motore, come era già accaduto in Estonia e in Sardegna. Fuori dai giochi anche la seconda vettura ibrida schierata dalla M-Sport: Pierre Louis Loubet ha perso uno pneumatico nella Ss3. Anche lui sarà in gara sabato, ma solo per provare a puntare al Power Stage.

Al comando del 72^ Rally di Finlandia è quindi passato Elfyn Evans (Toyota Gr Yaris), che se lo era aggiudicato due anni fa. Il britannico, che è anche il secondo della generale provvisoria a 55 punti dal compagno di squadra, vanta un vantaggio di 6,9'' su Thierry Neuville (Hyundai i20 N), che è invece il virtuale terzo del mondiale e attardato di appena 3 lunghezze da Evans. Una sfida importante per i più immediati inseguitori di Rovanperä.

Il podio è completato da un sorprendente Takamoto Katsuta (Toyota Gr Yaris), finora mai troppo convincente: il pilota nipponico era stato anche secondo e adesso è a meno di 10 secondi da Neuville. L'altra vettura coreana della classe regina “superstite”, quella di Teemu Suninen, è quarta: il finnico rende poco più di 12 secondi a Katsuta. La “rivelazione” (si fa per dire) è Jari Matti Latvala, il team principal della scuderia giapponese, che pur con un ritardo di quasi 1:24 dalla vetta (ma anche con un margine di 1:50.4 sul primo del Wrc2, il connazionale e quasi omonimo Jari Huttunen, sesto con la Skoda Fabia) è quinto a poco più di un minuto dal podio. Sabato sono in programma 8 cronometrate per un totale di quasi 161 km.