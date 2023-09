Wrc, Rovanperä (Toyota) subito in testa all'Acropolis Rally. Lo inseguono le Hyundai di Lappi, Neuville e Sordo

LAMIA – Dopo lo stage inaugurale dell'Acropolis Rally, decima prova del mondiale 2023 di specialità, al comando della gara ci sono due finlandesi. E due piloti della classe regina sono provvisoriamente fuori dalla Top 10 malgrado siano al volante di una vettura ibrida plug-in. In testa alla corsa della quale sono stati contabilizzati poco meno di 1,5 chilometri rispetto ai quasi 308 totali, c'è Kalle Rovanperä, il campione del mondo in carica, che si era già imposto in Grecia nel 2021.

Al volante della sua Toyota Gr Yaris ha rifilato 3 decimi al connazionale Esapekka Lappi (Hyundai i20 N). Poi, con appena un decimo di ritardo, Thierry Neuville, che alla guida della vettura del costruttore coreano aveva vinto lo scorso anno. Il terzo della generale è il secondo del terzetto della Hyundai: ai piedi del podio molto virtuale c'è infatti Dani Sordo. Lo spagnolo viaggia a mezzo secondo dalla vetta.

Ott Tänak con la prima delle Ford Puma preparate dalla scuderia M-Sport è quinto a due decimi dal pilota iberico. Il rientrante Sébastien Ogier (Toyota Gr Yaris), quinto con appena cinque partecipazioni (ma anche con tre successi), ha accumulato un ritardo di 1,3'' da Rovanperä, che è anche il leader del mondiale pur avendo conquistato solo due vittorie quest'anno. Si tratta dello stesso distacco che accusa l'altro pilota della Toyota, il giapponese Takamoto Katsuta che condivide la sesta piazza con il fuoriclasse transalpino.

L'altro francese del Wrc1, Pierre Louis Loubet (Ford Puma), è ottavo a 1,7'' dal battistrada. Alle sue spalle nella Top 10 ci sono poi due piloti del Wrc2 con la Skoda Fabia: Andreas Mikkelsen, nono a 2,1'', e il russo Nikolay Gryazin, decimo a 4 decimi dal norvegese. Con la quarta Gr Yaris, Elfyn Evans, il secondo del mondiale, è undicesimo a 2,8'' dal compagno di scuderia e con la terza Ford Puma il 59enne greco Jourdan Serderidis è 32° a 10,6'': si tratta dei due piloti che completano la graduatoria della classe regina. Venerdì sono in programma 5 cronometrate per un totale di 102 chilometri.