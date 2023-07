Rovanperä (Toyota) trionfa in Estonia davanti alle Hyundai di Neuville e Lappi. Ora ha 55 punti di vantaggio su Evans

TARTU – Una passerella per il campione del mondo in carica. Ecco cosa è stato il Rally Estonia, l'ottava delle tredici prove del mondiale di specialità, che proseguirà tra due settimana in Finlandia, sempre sullo sterrato. Kalle Rovanperä (Toyota Gr Yaris) è salito in cattedra con la terz'ultima cronometrata di venerdì e ha poi vinto tutte le frazioni di sabato e domenica per un totale di 15, di cui 13 consecutive, incluso il “pesante” Power Stage che gli ha fruttato ulteriori 5 punti (30 in totale nel fine settimana, il massimo).

Il 22enne finnico ha colto la decima affermazine in una gara iridata (su 60 partenze), la terza di fila in Estonia, paese nel quale aveva conquistato anche il pirmo successo nella classe regina. Rovanperä ha allungato nella generale, assicurandosi un margine che gli consentirebbe quais di restare al comando anche nel caso andasse in bianco in due rally. La gara “degli altri” è andata al belga Thierry Neuville (Hyundai i20 N), che si è garantito la piazza d'onore. Con Esapekka Lappi la scuderia coreana è riuscita ad occupare anche il terzo gradino del podio confermando la validità della scelta di puntare su di lui (quattro podi da inizio stagione) con un contratto annuale. Neuville ha chiuso a quasi 53'' dal vincitore e Lappi a poco meno di 7 dal compagno di squadra.

Elfyn Evans (Toyota Gr Yaris) è rimasto ai piedi del podio, quarto fra i due finnici della Hyundai. Il secondo, Teemu Suninen, al suo debutto nella classe regina quest'anno, si è classificato quinto, seppur un con ritardo di 1:14.3 dal britannico. Sesto Pierre Louis Loubet con la Ford Puma della M-Sport e settimo Takamoto Katsuta con la terza Gr Yaris ibrida a soli 3 decimi dal francese. Ott Tänak (Ford Puma), protagonista della parte iniziale del rally (ha vinto lui i 6 stage che non è riuscito ad aggiudicarsi Rovanperä) ma penalizzato dai 5 minuti rimediati prima ancora della partenza per aver sostituito il motore, si è piazzato ottavo, l'unica posizione “possibile”, anche perché la macchina gli ha dato noie sia sabato sia domenica. Andreas Mikkelsen, nono assoluto, ha vinto la gara del Wrc2 davanti a Sami Pajari (entrambi con la Skoda Fabia), il quarto finlandese nella Top 10 (e il quinto fra i primi undici).

Nella classifica individuale Rovanperä è schizzato a quota 170 (nel 2023 il suo peggior piazzamento è stato il quarto posto) portando a 55 punti il vantaggio sul più diretto rivale, che resta sempre il compagno di squadra Elfyn Evans (115), secondo nel Power Stage. Neuville è terzo e ha guadagnato due posizioni (112) avendo scavalcato sia Tänak (104) sia Sébastien Ogier (Toyota Gr Yaris), che non ha preso il via perché ha un'intesa a tempo pariziale per il campionato e che è quindi rimasto fermo a 98. Lappi è sempre sesto, ma con 87 punti.