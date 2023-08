Wrc, Tänak (Ford) parte bene anche nel Rally di Finlandia. Precede Neuville (Hyundai) e Rovanperä (Toyota)

JYVÄSKYLÄ – Come in Estonia, Ott Tänak (Ford Puma) ha subito ingranato la marcia giusta nella nuova prova del World Rally Championship 2023. A differenza di due settimane fa, però, giovedì sera a Jyväskylä non aveva alcuna penalità da scontare. Il baltico della M-Sport è stato il più veloce nello stage inaugurale della 72^ edizione del Rally di Finlandia (che aveva vinto lo scorso anno), i 3,48 chilometri del primo passaggio sulla Harju, che si correrà anche per chiudere la giornata di venerdì.

Il margine di Tänak (quarto nella graduatoria individuale provvisoria) sul secondo, Thierry Neuville (Hyundai i20 N), il terzo della generale, è di 6 decimi: «Dobbiamo rischiare molto. Ci proveremo e vedremo dove arriveremo», ha commentato il pilota dell'Ovale Blu. Poi, staccato di un solo decimo, c'è il campione del mondo in carica, uno dei quattro finnici in gara nella classe regina (9 iscritti), Kalle Rovanperä (Toyota Gr Yaris). Il secondo idolo di casa è Esapekka Lappi (Hyundai i20 N), quarto a 1,8'' dal battistrada.

Elfyn Evans (Toyota Gr Yaris), secondo assoluto, è quinto a un decimo da Lappi e precede l'altra Ford Puma, quella di Pierre Louis Loubet, di 3 decimi. Quindi la terza Gr Yaris, guidata da Takamoto Katsuta (a 3,1'' dalla vetta) e, un secondo e mezzo più indietro, la i20 N di Teemu Suninen. Ma i fari sono puntati soprattutto sulla quarta vettura del costruttore giapponese, pilotata dal team principal Jari-Matti Latvala, nono a 8,1'' da Tänak, un distacco importante in meno di 3,5 chilometri. «Vent'anni fa il mio primo rally mondiale in Finlandia – ha commentato Latvala – ero così nervoso che stavo per perdermi il primo stage. Mi sono davvero divertito».

Quanto il team principal del Toyota Gazoo Racing Team schiaccerà effettivamente sull'acceleratore non è dato sapere («spero si diverta in questo fine settimana: è una grande opportunità per lui e tutti sappiamo quanto gli piaccia guidare», ha osservato Neuville, che lo ha avuto come avversario nel Wrc), ma dopo la prima frazione ha 2 decimi di vantaggio sul primo del Wrc2, che guida una Skoda Fabia non ibrida, Jari Huttunen. Sullo sterrato finnico venerdì si corrono 8 cronometrate per un totale di quasi 105 chilometri.